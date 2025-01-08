江西九胞胎媽媽宮口感染嚴重　丈夫：只能保大棄小，眼前一片黑暗

江西南昌25歲的侯女士因自身原因難以懷孕，去年10月初在醫生建議下注射促排卵針，不久後確定懷上九胞胎，但考慮到健康和撫養孩子的經濟成本，侯女士接受了兩次手術減胎，選擇保留兩胎。

1月7日，侯女士的丈夫透露，妻子感染嚴重，風險很大，只能「保大棄小」。



侯女士及丈夫在社交平台上透露，侯女士處於中期妊娠，雙胎妊娠（多胎妊娠減胎術後），雙絨雙羊，胎兒1羊水過少。初步結論為，羊水最大深度12mm/32mm，「NT（妊娠早期胎兒畸形的篩查指標）都還好好的，被感染宮口破羊水了」、「（孩子）一個都保不住了，再保下去母體都有風險，已盡頭了」。

侯女士丈夫在影片配文稱，醫生指妻子感染嚴重，風險很大，只能保大人棄小孩，「眼前一片黑暗，努力了這麽久，最終還是沒能保住」。

侯女士丈夫在影片配文稱，醫生指妻子感染嚴重，風險很大，只能保大人棄小孩。（抖音）

據此前報道，侯女士因結婚近一年未懷孕，去醫院檢查顯示子宮內有多個囊腫且有子宮內膜息肉，不易懷孕，醫生建議注射促排卵針。去年10月初，侯女士注射促排卵藥物，10月底成功懷孕，照超聲波結果顯示宮腔內有9個孕囊緊靠，均見原始心管搏動。

去年11月，懷九胞胎的侯女士因身體虛弱，接受了兩次減胎手術，並僅保留兩個胚胎。

2024年10月，侯女士注射促排卵針後成功懷孕。醫院檢查結果顯示，宮腔內9個孕囊緊靠，均見原始心管搏動。（洪觀新聞）

2024年11月，侯女士在社交平台上公布，因懷九胞胎身體比較虛弱，確定接受減胎手術。（影片截圖）

侯女士與丈夫。（影片截圖）

浙江大學醫學院附屬婦產科醫院生殖內分泌科資深生殖醫學專家吳薇醫師指出，一旦胚胎數量過多，孕婦可能會出現流產、早產、胎膜早破、妊娠期高血壓、糖尿病等併發症，嚴重威脅孕婦的健康。促排卵方案往往直接關係到患者獲卵數量及胚胎數量，用藥需要規範，因此不建議盲目使用促排卵藥物。