【寫BL小說囚10年．有片】女作者庭上淚訴法律過時　指當局誘認罪

安徽蕪湖幾名女子編寫販賣描寫男男情愛的「BL小說」，犯製作、販賣淫穢物品牟利等罪，10月底分別被判囚10月到10年半不等。案情曝光後，有不少網民認為法院量刑過重，而案件當事人亦不服判決，紛紛提起上訴。 案件周一（17日）二審開庭，但法官認為該案證據有待進一步核實，並未當庭宣判。筆名為「狗娃子天一」的涉案書籍作者在庭上淚訴，一審判決依據的是20年前的司法解釋，不應適用於今天，又稱當局曾多次誘導其認罪後可獲輕判，但卻還是遭判重刑。

寫售BL小說的女作者「狗娃子天一」遭判囚10年半，不服上訴求輕判。（影片截圖）

內地網絡小說作者「狗娃子天一」（真名劉某某）等幾名女子，因撰寫並銷售描寫男男情愛的「BL小說」《攻佔》，去年11月被安徽蕪湖警方抓獲。劉某某一審被認定銷售淫穢書籍7000餘本，非法獲利15萬人民幣，遭判囚10年半並處罰金，其餘幾名被告則分別被判囚10個月到4年並處罰金。

劉某某等人不服量刑過重提出上訴。案件於周二（18日）二審開庭，劉某某在庭上表示，「20年前的法律，真的很適用20年後嗎？」認為如果案件發生在20年前，即使獲判無期徒刑亦心甘情願，「畢竟當年的環境，沒有網絡，中國的工資也沒有這麼高，也沒有像我們現在這樣的動漫圈、電腦。」但如今的法院依然拿20年前的法律審判她們，令她感到不公平。

她又稱，當時自己在一審判決時承認銷售7000多本書，是因為當時有人告訴他們「這事情不大，你們承認就行了」「你承認了就可以判輕一點」，她因而承認、坦白了許多事情，但還是遭判10年半，審判時再沒有一個人對她這樣說，她淚訴「難道我們幾個真的屬於真正的重刑犯嗎？」希望自己得到「真正公平公正的判決」。

據悉，由於二審審判長認為該案證據還有待進一步核實，該案未當庭宣判。

獲利3500元 書籍封面設計師囚4年

同案被告人中，女設計師林某某為主犯設計書籍封面，2015至2017年間共排版設計6本小說的封面，收取報酬3100元（人民幣，下同，約合3500港元），犯製作淫穢物品牟利罪，遭判囚4年並處罰金1萬元（約合港幣1.13萬元）。

網傳截圖顯示，林某某在庭上供稱，自己通過網絡承接了這份兼職工作，因為受到「動漫圈」創作交流氛圍的影響而沒有足夠的警覺。她表示願意為所犯的錯誤付出代價，但這個代價太大了，她不知道該如何面對，也為無法為年近7旬的父母守孝而感到難過。

許多網民都認為案件的判決過重，有人指出「拿3000多辛苦費結果判4年，太魔幻了」「印刷廠還跟著倒霉呢？」「這個比強姦都判的重」「上次家暴殺老婆的也才四年多就出來了吧」，呼籲法官考量當今社會的文化形勢和犯罪程度，作出合理的判決。

（綜合報道）

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