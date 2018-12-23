【劉強東涉性侵】龍頭網絡書店創始人稱劉「對老婆傷害低」挨批

京東CEO劉強東在美國涉嫌性侵的案件，最終獲檢方不予起訴決定。內地網絡書店當當網聯合創始人李國慶23日（周日）凌晨在微博留言稱，劉強東並非性侵，也不是婚外情，「只是」婚外性行為，「傷害和負面影響都很低」。這番言論引發爭議，遭網民痛罵「一丘之貉」。

李國慶表示劉強東「只是」婚外性行為，遭網民痛罵「一丘之貉」。（微博）

內地網絡書店當當網聯合創始人李國慶。（視覺中國）

李國慶的微博帖文談論劉強東事件時表示：

1, 非性侵，只是婚外性，對股東和員工談不上傷害。 2, 非婚外情，只是性，對老婆傷害低。 3, 非嫖娼，對社會風氣負面影響低。望今後學會自我保護，雖殺風景，但划得來。

李國慶還以自身經驗為例，表示「一次和女性發生關係前，捧著手問：『我們不是愛情，你接受嗎？』還一次墜入愛河，在泳池相擁問：『我們還沒結婚，你接受上床？』」

這番言論隨即引起大批網民批評。有人留言反問「那妻子在外這樣，你傷害低嗎？」還有網民嘲諷「用褲襠思考問題，以後改名襠襠網吧」。

網民熱議：

「我想不到一個企業家，能說出這種話來。真是大開眼界！已卸載當當。」 「你真的丟男人的臉。」 「能這麽說是多沒是非觀念啊。」 「慶幸自己不用當當。」

（綜合報道）