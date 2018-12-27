【離奇】南京漢酒後找代駕司機送回家　對方竟在行車期間猝死

無論大陸還是香港，當車主不能自行開車時，都可以請專業駕駛人員「代駕」車主的車將其送至指定地點。不過，日前南京一位男子李先生請「代駕」卻遭遇離奇事件：當時坐在私家車後座的他突然發現代駕司機一動不動，沒有一絲反應，從後面出手制動及時停下了車輛，走上前排一看，才發現司機已離奇死亡。

柳姓代駕司機（圖）在行車期間猝死。（紫牛新聞）

事件發生於12月15日晚上，剛與幾個朋友聚會喝酒的李先生為免酒後駕駛，使從滴滴出行約了一個代駕司機，駕駛他的奧迪（Audi）私家車送他回家。

行駛到某個路口時，李先生發現司機沒有依照導航提示轉彎，而是沿著路直走，便馬上跟司機說需要轉彎，又用左手拍司機的右肩，豈料對方一直沒有反應，更發出打呼嚕的聲音。此時的李先生以為代駕太過疲勞睡覺了，趕緊從後排座位制動車輛，及時把私家車在馬路的中央停下，所幸路上行人車輛較少，才沒有造成其它事故。

司機駕齡9年 得年45歲

私家車停下後，李先生搖了一搖司機，他卻雙手下垂，不僅沒有呼嚕聲，整個人都沒有反應。李先生立刻打開車門上前細看，竟發覺司機已沒有氣息，便致電急救電話和警方求助。警方和急救醫生趕到現場後，發現代駕司機已經當場死亡，無需送往醫院急救。不久後，其屍體被車輛運走，而李先生跟隨警方到當地派出所筆錄。他的車被警方暫扣，需要作進一步的調查。

據滴滴官方資料顯示，死亡的柳姓司機駕齡9年，今年45歲，來自安徽省。他當時的裝束符合規範，外套有代駕字樣、戴上了白手套，駕駛座上也套上了座套，

滴滴官方資料顯示，死亡的柳姓司機駕齡9年。（紫牛新聞）

律師：滴滴應承擔相應責任

據江蘇《紫牛新聞》引述當地的公安部門表示，從目前警方初步調查的結果來看，死亡的柳司機並沒有任何外傷，但更進一步的死因仍需要作病理分析，但這還需要時間。

李先生則說，除了可憐的代駕司機，其實他也是受害者，不願意再次駕駛涉事車輛，「你說，這樣的車我以後還怎麼開？我坐在駕駛位上，我會舒服嗎？」他向滴滴提出，先找一間評估公司評估價格，再由對方把汽車收購。滴滴目前並沒有作出肯定的答覆，雙方的談判還需要繼續進行。

北京中銀（南京）律師事務所高級合夥人蔡慶濤律師則表示，滴滴應該承擔相應的責任。因為根據合同約定，滴滴應負責將李先生安全送達目的地，但其員工在代駕途中猝死車內，造成李先生對該車產生恐懼，留下心理陰影無法正常使用該車輛，使李先生以後購買新車輛造成經濟損失；滴滴公司沒有按照合同約定的義務完全履行，造成的部分經濟損失、以及車輛上發生人員死亡導致市場價格的損失，滴滴公司都應該承擔相應的責任。

（紫牛新聞）