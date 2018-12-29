【揭開處女真相】深圳搗破特大賣淫網絡　小集團互相協作資源共享

深圳龍崗警方經過近兩個月的持續偵查，日前出動800多名警力，分別在深圳、四川兩地搗破一個由多個賣淫集團組成，且相互協作、資源共享的特大賣淫網絡，行動中共有近200疑犯落網。 值得一提是，該賣淫網絡主打「處女」，但實際上均是利用「鴿子血」偽裝而成，並與私家醫生勾結以「處女膜診斷證明」瞞騙嫖客。

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據了解，警方此前掌握到一條線索，有多個賣淫集團為逃避打擊，轉而在網上互相協作，組成一個特大賣淫網絡，每個賣淫集團各自擁有數名賣淫女子。為達至「資源共享」，賣淫網絡有專門的微信群組，不時互通消息，例如「我有客人」、「需要鴿子血」等，範圍遍及全國多地。各個賣淫集團分工明確，各司其職，會有專人負責通過微信、陌陌等網絡社交平台上發布招嫖資訊，然後再有專人「接單」並利用微信收取嫖資，最後就是有專人負責開車接送賣淫女子到交易地點，同時兼顧「睇水」的任務。

警方逐步摸清每個賣淫集團的組織架構、人員分工及作案規律後，在周四（27日）凌晨採取行動，兵分多路，並在埋伏2小時，待全部疑犯回巢後悉數將其一網打盡。

警方在行動中發現，該賣淫網絡是以「處女」作為賣點，但實際上卻是利用「鴿子血」假扮，並有完整的「包裝過程」。不法分子會為賣淫女子度身訂做各類證件，包括有各院校的學生證，然後勾結城中村的私家醫生，以每張100元價格開具「處女膜診斷證明」。在遇到有嫖客提出質疑時，就以此證明來打消對方疑慮。至於在床上，不法分子會利用城中村的商店作掩護，製作大量「鴿子血」並存放在雪櫃。賣淫集團有需要，就會以每份10至20元的價格送貨上門。千方百計將賣淫女子包裝成「處女」，唯一目的就是金錢利益。「處女」的身價極高，每次交易可達5000元至10000元不等。

警方在行動中帶走近200名疑犯。（網上圖片）

目前警方已將106名組織介紹賣淫的疑犯、4名提供「鴿子血」的疑犯，以及1名提供「處女膜診斷證明」的疑犯刑事拘留，並行政拘留65名賣淫違法人員，全案仍有待進一步偵辦。

（綜合報道）