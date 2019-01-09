【又辱華？】德國時裝店中文告示「不准打嗝放屁」　急道歉撤下

德國一家名為Blutsgeschwister的連鎖服裝店，日前張貼了一張簡體中文告示，提醒遊客遵守店內規定，包括不要在店內飲食、剪手腳指甲、吐痰等，最後一條更直言「請不要在店內打嗝或者放屁」。 該張告示於微博瘋傳，有內地網民斥責德國人「過分」，認為打嗝、放屁是「人類無法抑制的生理現象」，不過亦有網民指事件反映中國遊客質素不佳。涉事時裝店則兩度發出道歉聲明，對事件表示歉意，並稱告示是分店於數年前掛出，公司發現後就已經撤下。

德國時裝店Blutsgeschwister用中文列出8大規條，其中「請不要在店內打嗝或放屁」格外引人關注。（網上圖片）

涉事服裝店貼出的告示，提醒顧客遵守以下8大規則：

一、請不要在店內吃東西或者喝飲料 二、本店不提供休息場所 三、請不要在店內剪手腳指甲 四、請不要在店內用牙籤剔牙 五、請不要在店內外隨地吐痰 六、我們謝絕講價，但是可以開具購物退稅單 七、請不要過於大聲講話，以免影響並他顧客購物 八、請不要在店內打嗝或者放屁

該篇告示在內地網絡上引發不少討論，尤其是關於「不要打嗝或者放屁」，有網民反問「其他國家的人就不會打嗝和放屁，難道不是人類？」亦有人指出，這間服裝店沒有名氣，相關告示只是為了抹黑中國。

內地傳媒《環球網》聯絡涉事服裝店Blutsgeschwister，求證是否真的張貼了中文告示，周一（7日）得到該間企業的電郵回覆，稱「我們衷心希望，我們的顧客在我們店內能有賓至如歸的感覺。但我們注意到，經常有顧客在店內做出一些影響其他顧客的行為，破壞了這種舒適的氛圍。所以我們決定掛上相應的提示語。」

不過，Blutsgeschwister周二（8日）再度答覆《環球網》電郵稱，對此事重新進行了調查。聲明指出，幾年前，該公司旗下一家分店的確出現過該提示。不過，當公司獲悉此事後，立即將其撤下：「該提示內容和形式均違背了我們的品牌價值及企業理念！我們對此事件深表歉意。」

Blutgeschwister公司表示，他們一直主張堅持「尊重、開放、個性和多元」的理念。無論在公司內部，還是與客戶溝通時，都一直秉持著這樣的價值理念。

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