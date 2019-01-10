【禍從口出】湖南網民罵貴州人「垃圾、婊子」　被警行政拘留10日

在網絡世界也要小心言行，不然很容易「禍從口出」。近日就有一名湖南網民在微信朋友圈發表地域歧視言論，斥資貴州人「垃圾、婊子」，被警方處以行政拘留10日的刑罰。

該湖南網民最終被行政拘留10日。（網上圖片）

《貴州晚報》早前報道，一位網名「良哥」的湖南男子在朋友圈及微信群中，公開發表侮辱貴州人的言論，稱「貴州垃圾到店裡吃飯，要十塊錢一個，貴州垃圾都不敢不給」、「貴州女人是全世界出了名的垃圾桶」、「男的像垃圾像狗」等侮辱貴州人的言論。

報道稱，可能是因為有人得罪「良哥」，他才發出這種語言攻擊。事後卻有許多網民轉發並表達不滿，同時向警方反映舉報事件。

因「發紅包」與貴州女子口角

貴州網警昨日（9日）通報，經湖南、貴州兩地警方合力調查，涉嫌在網上公開發帖侮辱貴州人的網民「良哥」，真實身份為湖南籍人王某，已於1月8日在湖南主動投案自首。經查，王某在網上因「發紅包」與一貴州女子發生口角，繼而利用微信朋友圈、qq群等對貴州人進行辱罵。

通報又指，王某的行為已構成違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十六條第四項、第十九條第四項之規定，湖南警方已依法對其處以行政拘留10日並處罰款人民幣500元的行政處罰。