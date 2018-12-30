調查：貧窮兒童評政府支援政策不合格　冀來年首要改善房屋政策

根據扶貧委員會資料顯示，貧窮兒童數字多達23萬，貧窮率達23.1%。香港社區組織協會與兒童權利關注會今日（30日）發表「民間兒童專員報告」，為2018年過去一年政府扶貧表現評分，並由貧窮兒童選出2019年十大關注政策。 報告指，政府跟進2018年十大兒童關注問題表現未見進步，由去年25分跌至23分，繼續屬不合格水平；而房屋問題連續四年排名首位。十項政策中，只有教育政策合格，七項評分下跌，其中中港家庭未能團聚及缺乏立法保障新移民歧視更錄得零分。 2018年兒童權利關注會副主席張東銜指，政府有優化社會政策，如就土地運用展開諮詢，但成效不足，公屋輪候時間創新高，可見政府未見進展，盼政府能從短中長期改善問題。受訪兒童要求政府未來一年積極跟進，首要是改善房屋政策，解決兒童居住在籠屋、板間房、劏房等不適切住房的問題。

社區組織協會與兒童權利關注會發表「民間兒童專員報告」，為2018年過去一年政府扶貧表現評分。（洪嘉徽攝）

今次報告在2018年底，透過兒童權利關注會內2800名18歲以下會員討論及投票，投票選出2019年十大貧窮兒童關注政策。報告發現，整體評分由去年25分下跌至23分，房屋及教育問題連續4年排名首及次位，分別錄得4分及6分。

房屋問題連續4年排首位

報告顯示，政府將房屋問題視為施政重中之重，雖然有積極嘗試處理房屋問題，惟輪候公屋人數急增，平均輪候時間進一步延長至5.5年或以上，租金急升。政府開始推出過渡性住屋政策，但未有切實解決住屋問題，政府表現有待改進。

而十項政策中，只有教育政策合格，七項錄得下跌，包括房屋政策不善、社會福利、醫療服務不足等，而中港家庭未能團聚及缺乏立法保障新移民歧視更錄得零分。受訪兒童認為社會問題惡化，但政府推進進展緩慢，未能追上社會需要步伐，指錄得零分的項目更毫無進展。

梁卓琪透露與家人輪候公屋8年，終脫離劏房生活。（洪嘉徽攝） 基層兒童脫離劏房感開心 2018年兒童權利關注會主席、16歲的梁卓琪與家人輪候公屋8年，終脫離劏房生活。她指以往三餐雖不成問題，但在劏房內，吃飯及做功課都在同一桌上，練習古箏時更要站著，現有獨立房間，認為生活更加開心。 12歲、就讀小六的黃雄濤與新移民母親住在深水埗約100呎的劏房，母親收入不穩定，領取綜援維生。他說：「屋企無咩活動空間，同學屋企通常大過我屋企，有時都會羨慕佢地。」雄濤直言住在劏房不開心，也不喜歡留在家中，閒時會去打籃球及在社區中心做功課及溫習。

倡徹底解決貧窮問題

報告建議政府短期措施方面，可向中小學生貧困學生提供免費早餐或午餐、為租住籠屋、板房及劏房等不適切居所的居民提供租金津貼及提供臨時房屋，以及在100億關愛基金撥款四分一扶助貧窮兒童。

長期措施方面，政府應改革兒童發展基金及先導計劃，持續跟進貧困兒童成長進度、創造10萬個適合基層的就業機會、進一步改善在職家庭津貼計劃及增加金額，以及增建公屋及放寬分配公屋條件，為正輪候公屋的兒童家庭提供租金津貼。