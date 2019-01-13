深圳賊誤把「信鴿」作「乳鴿」　數萬元名貴品種淪火鍋配料

深圳光明區的程先生是信鴿愛好者，在出租屋天台上搭了鴿棚，養了40隻鴿子。去年12月底，他發現所養名貴信鴿「失蹤」而報警求助。警方根據監控片段，鎖定及拘捕兩名小偷。 兩名犯人透露，所偷信鴿都有不少被悶死和壓死，隨手被丟棄，而活下的鴿子則成了他們下火鍋的配料。

深圳男為報復盜殺40鴿，數萬元名貴信鴿淪為火鍋配料。（看看新聞）

據內地《看看新聞》1月11日報道，事緣12月23日，程先生察覺鴿子少了七八隻，但未有即時覺得有異樣：「少了幾隻，一開始我沒有在意，鴿子飛來飛去，很正常的。」

民警藉監控片段鎖定犯人

到了次日早上，原本40隻鴿子，只剩下了9隻，他才意識到問題沒那麼簡單：「只剩下9隻了，我就知道被偷了。因為賽鴿是放養的，但是種鴿，是關在籠子裡的，不可能自己飛走的。」

在程先生報警後，倖存的9隻鴿子也沒能逃過厄運。不過民警就通過監控片段，確認12月28號凌晨4點，有兩名形跡可疑的男子多次出入鴿棚所在天台，手裡還拿著一個麻布袋。至今年1月3日，警方將兩名涉案男子龍某和梁某緝拿歸案，兩人對案情供認不諱。

光明乳鴿。（網上圖片）

包括超遠端李鳥、凡布利安娜和紅狐信鴿

龍某透露，因租屋問題與房東有矛盾，又誤以為鴿子是房東養的，於是串通好友梁某深夜偷鴿子，結果殃及池魚，連累同樣是租客的程先生無端當災。程先生稱，遇害鴿子中不乏名貴信鴿品種，包括「超遠端李鳥」、「凡布利安娜」和「紅狐信鴿」，價值數萬元人民幣。

報道則引述警方講法：「（鴿子）已經被他們吃了，他們不知道這個是賽鴿，就以為是普通的光明乳鴿，就吃掉了，知道這個可能很貴，他們也很後悔。」