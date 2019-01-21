拼多多100元「無門檻優惠券」瘋傳　多名用戶事後被強制退款

內地電商平台「拼多多」昨日（20日）爆出「優惠券Bug」，全場通用、不設最低消費的100元「無門檻優惠券」突然在網上廣傳，不少用戶用數元（人民幣，下同）甚至幾毫就能買到價值上百元的產品。然而，多名用戶事後反映道，自己用優惠券購買的商品已被拼多多「強制退款」。

有用戶反映事後被強制退款，而且操作不清晰，一時是「拼多多發起」，一時是用戶發起。 (網上圖片)

1月20日凌晨，有網民發現從19日晚間到20日上午9時，拼多多爆出「優惠券Bug」，其時拼多多的用戶只要領取面值為100元的優惠券，就可以用0.46元充值100元電話費，而且可以通過開辦新帳號，無限制領取優惠券。

不過，多名使用涉事優惠券的用戶反映道，拼多多對涉事訂單作「強制退款」。家住河北的雷先生表示，他上午用15元買了一個價值115元的堅果大禮包，但在傍晚的時候卻被強制退款15元。他聯繫出售堅果的電商，對方回應：「這是平台處理的，我們沒有權限。」

充值騰訊「Q幣」被凍結賬號

有人透過優惠券充值「Q幣」（用於騰訊增值服務的虛擬幣）、電話費等。但有網民反映道，使用「Ｑ幣」消費時，騰訊顯示「您的賬戶異常」，賬戶受凍結。

此外，拼多多在整個退款流程中亦被指操作不清晰，先是稱「拼多多發起申請退款」，再是稱「拼多多通過用戶申請」，不到1分鐘內「退款成功」。雷先生的朋友收到的退款短信則顯示，「拼多多已同意您的商品退款，最晚一周內原路退至您的支付賬號。」但他表示，卻並沒有發起過退款申請。

具體損失並未披露 公司稱低於1000萬

早前報道，拼多多已在昨午透過官方微博發表聲明，指當日有「黑灰產團夥」利用過期的優惠券漏洞，盜取數千萬元平台優惠券，實屬不正當牟利。聲明指拼多多已就此第一時間修復漏洞，溯源追蹤涉事訂單，並向公安機關報案。 ​​​​

對於由漏洞所致已發放的優惠券具體金額、損失等，在美上市的拼多多目前尚未向投資者披露。但公司表示最終「還能追回不少」，實際損失大概率低於千萬元。