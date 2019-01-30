【索尼罪大滔天.jpg】Sony小編忘換帳號　官方微博發抱怨文惹圍觀

周星馳電影《鹿鼎記》中有一句著名對白「索尼罪大滔天，搞到百姓怨聲載道」（Sony is guilty, he makes our people angry.），未料竟一語成讖。 日本著名跨國企業Sony，其中國官方微博周二（29日）被發現有一則「我的年假被狗吃了嗎」貼文，引起大批網民熱議，笑言「索尼小編揭竿而起了！」

事緣在當天晚上10時許，Sony官方微博「索尼中國」有一則貼文，全文是「白天沒時間，顧不上，只能大半夜的開始寫方案，估計今天又要熬夜到很晚了，開始之前想著好不容易開了電腦就順便把考勤填一下，然後登陸系統之後選擇年假，居然是0！居然是0！反複確認了很多遍，我沒有看錯，我沒有眼花！等了很久發現系統沒有反應遲鈍！就是0！真的是0！what？入職一年半了，我的年假呢？難道不是一年以後開始有年假嗎？翻了下過去幾個月的考勤，從沒填過年假的申請單，這是第一次點進年假的考勤單，為甚麼是0！我的年假被狗了吃嗎？方案都不想寫了，愛誰誰！好氣哦。」

一眾網民發現該貼文後紛紛留言，「索尼小編發瘋了」、「索尼小編揭竿而起了」、「半夜一看微博，發現索尼中國揭竿而起了」；同時亦有自稱是Sony的前員工現身解釋，指一般是入職後第二年開始才有年假，並坦言該小編恐怕會遭受不輕的懲罰，「估計要吃一次三類過失，扣績效工資的10%」。

網民推測可能是小編在發文時忘記切換帳戶，遂力勸Sony不要施罰，甚至稱「確實是工作人員的失誤，但是對你們公司的文化提升，不亞於一次大規模全網廣告」、「我感覺索尼中國這一條微博，比他發一年廣告甚麼的影響力都牛X」。

Sony官方微博證證確是公關公司的員工忘記切換帳號。（微博）

Sony官方微博在周三（30日）上午再次發文回應事件，並證實確是公關公司的員工忘記切換帳號，且「恰是該司年假系統故障」。網民見狀則繼續留言希望不要處罰，反而應有獎勵，「這位同事成功讓Sony中國上熱搜、聽說買熱搜要4萬塊rmb。Sony中國賺到了，快給這位夥伴加工資、獎金」、「人家一己之力讓你們上熱搜了，我覺得可以順便抽個獎」。

（綜合報道）