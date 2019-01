【索尼罪大滔天.jpg】Sony小編忘換帳號　官方微博發抱怨文惹圍觀

周星馳電影《鹿鼎記》中有一句著名對白「索尼罪大滔天,搞到百姓怨聲載道」(Sony is guilty, he makes our people angry.),未料竟一語成讖。

日本著名跨國企業Sony,其中國官方微博周二(29日)被發現有一則「我的年假被狗吃了嗎」貼文,引起大批網民熱議,笑言「索尼小編揭竿而起了!」