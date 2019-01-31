【相識兩個月】江蘇漢愛上按摩「女技師」　慘遭騙去8.8萬聘禮

2018年8月，江蘇鹽城男子小王（化名）在浴室認識一位女技師，相處不到兩個月，兩個人就訂了婚。 小王按照女方要求送去8.8萬（人民幣，下同）聘禮，結果該名女技師卻突然消失了……。

照片紅衣女子為涉嫌騙婚的「小邢」。（翻攝網絡）

小王是鹽城東台人，經常去老家附近的浴室洗澡。每次小王都會找女技師小邢（化名）按摩，「一回生、二回熟」兩人便成了無話不說的朋友。

小邢向小王傾訴，自己之所以在浴室上班，是因為父親喝酒老打她，現在只想找一個疼她愛她的好男人一起過日子。

小邢的遭遇和坦誠，令小王既同情又感動，兩人的感情也迅速升溫。經雙方父母見面同意，二人很快就訂了婚，並約定在當年10月份提領結婚證，但前提是小王要先給女方8.8萬的聘禮。

憑藉對小邢的信任，小王準備了8.8萬的現金，來到江蘇鹽城射陽交給女方。聘禮錢交了，小王的內心也踏實了不少。

警方表示，小王的遭遇，都是被設局的。（翻攝網絡）

但是，小王萬萬沒想到，一連串的蹊蹺開始發生。

小王與小邢去辦理結婚證的途中，小王發現小邢的身份證年齡與她實際年齡不相符，小邢就以各種理由推說身份證是假的，還稱可以帶小王去射陽縣城找朋友證實她的真實年齡。

隨後就將小王帶到射陽縣城的一條商業街旁，讓小王等一下她去找幾個朋友，然而就在這個空隙之間，小邢把小王甩了，從此消失不見。

小王在震驚之餘選擇報警，警方迅速對案件展開了調查，並著重圍繞邢某的外圍關係人展開了調查。隨各方線索的不斷匯集，走訪的結果更是讓小王大吃一驚。

父親和大伯也是其他人冒充

原來，這是一個以結婚交友為幌子，暗中夥同他人實施詐騙犯罪的團夥。不僅邢某是騙子，就連她的父親和大伯也是其他人冒充的。

射陽警方立即展開調查，並很快將嫌疑人邢某以及冒充其父親的陳某相繼抓獲。落網後，二人便交代了自己以結婚交友為名，詐騙受害人錢財的全部犯罪事實。但從小王手中騙來的聘禮，也早就被邢某消費娛樂、賭博揮霍一空了。

目前，犯罪嫌疑人邢某已被鹽城射陽警方刑事拘留。犯罪嫌疑人陳某因涉嫌婚姻詐騙罪，已被鹽城市射陽縣人民檢察院批准逮捕。

（網易新聞）