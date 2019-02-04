【漫漫回家路】男子17小時跑117公里返鄉過年　專家籲普通人勿試

據《北京青年報》報導，春節臨近，江西青年鄔以冬放棄長途大巴，選擇跑步回家，他用了16小時40分鐘，跑了117.43公里回到家鄉。鄔以冬說，自己想法很簡單，就是想挑戰一下自己，「現在真的成功了，特別有成就感。」 有專家對此表示，117公里長跑已屬於「極限運動」，必須建立在扎實的身體素質以及完善的後勤保障基礎之上，普通人最好不要嘗試。

跑步中的鄔以冬（左）。（網絡圖片）

1月31日，27歲的江西省萬年縣裴梅鎮江源村青年鄔以冬從江西省上饒市出發，用16小時40分鐘跑完117.43公里回到老家。

鄔以冬說，他在上饒打工，這次為了能完成自己「跑回家」的心願，特意提前幾天先坐大巴車把妻兒送回了老家，然後自己在31日輕裝上陣。

談及為什麼要選擇這種方式，鄔以冬說，自己在上學的時候就喜歡跑步。從2017年開始，他嘗試參加各類馬拉松比賽。「2017年參加了一次全馬、一次半馬，2018年又跑了4次全馬、2次半馬。全馬最好一次成績是3小時10分鐘，所以這次想挑戰一下自己。」

鄔以冬（中）和陪跑者。（網絡圖片）

陪跑者沒能堅持到終點

2018年，鄔以冬加入江西省上饒市信州區長跑協會，此次跑步回家，協會會長和跑友也為鄔以冬的長跑提供了有力保障。

回家前一周，鄔以冬把自己的想法告訴了長跑協會會長鄭宇。鄭宇主動提供了後勤保障車和相關配套服務，還徵集協會兩名志願者陪跑。

鄔以冬回憶，那天早上5點多就開跑了。鄭宇為他定制了專業的跑步計劃，除路線設計外，還有科學安排了飲食與休息計劃，兩位跑友的陪伴也給了他很大的動力。

117.43公里的路程遠遠超過了一次全馬賽程，在八九十公里的時候，兩位陪跑者難以繼續堅持，選擇回到了後勤車上休息，最終，鄔以冬一個人跑完了全程。

不過，有專家就表示，反對普通人進行此類嘗試。四川省骨科醫院主任醫師戴國鋼表示，超長馬拉松可以稱得上是一種「極限運動」，「我們對經過特殊訓練的人也不鼓勵進行這樣高強度的體育運動，而對於普通人，我們的態度更是堅決反對」。

戴國鋼解釋，這種「極限運動」對心臟的刺激將有可能發生生命危險:「即便是專業運動員，在經歷過如此高強度運動後，也需要一個半月的調整期。」