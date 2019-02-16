【涉性侵內地生】澳門大學前教授莫世健脫罪　法官：受害人無反抗

澳門大學前法學院院長莫世健，其於去年6月涉嫌性侵另一間大學的內地女學生被捕，引起社會高度關注。 據《澳門日報》報道，案件於上月25日開審，莫世健否認控罪。澳門初級法院合議庭在周五（15日）一審裁定，莫世健強姦罪名不成立，第二及第三被告李玉培、楊曼曼的從犯強姦罪及幫助之不作為罪名亦不成立。

澳門初級法院合議庭15日一審裁定，前澳門大學教授莫世健強姦罪名不成立。（資料圖片）

報道引述合議庭法官盧映霞指出，根據庭審和閉路電視片段，有足夠證據顯示莫世健與受害人在娛樂場所親熱約2小時，期間莫世健曾用手觸碰受害人大腿內部等親密行為。然而，受害人「多次在可以離開的情況下沒有離開，反而重回位置且坐在莫世健的大腿」，甚至受害人在過程中「雖有擺動身體，但沒有表現反抗，多次配合對方，由坐姿改為躺姿，令莫更易犯案」。

合議庭認為，莫世健沒有在受害人不情願的情況下，使用暴力發生涉案行為，裁定強姦罪名不成立。至於當時在現場但沒有制止莫世健的中華青年進步協會前會長李玉培及楊曼曼，亦因此罪名不成立。

去年6月案發後，澳門大學已終止學校與莫世健的合約及職務。（資料圖片）

事緣去年6月有人爆料，莫世健與多名友人先設下飯局，疑以與涉案內地女生道別為由，邀請一同出席，隨後又相約到一間卡拉OK消遣。莫世健被指在眾目睽睽下對受害人「霸王硬上弓」，但現場人士包括李玉培及楊曼曼均沒有及時制止，甚至有人向莫做出「OK」的手勢。爆料又指，卡拉OK的職員疑似曾經命令眾人要注意在房內的行為，但均未獲理會。

澳門司警於去年6月24日接獲一名在澳門某大學就讀的內地女學生報案，報稱被另一所大學的教授性侵。警方經偵查後，認為有證據顯示存在犯罪事實，遂於6月26日將有關案件及疑犯移送檢察院偵辦。

據悉，莫世健1956年生於重慶，早年曾任教於香港城市大學法律學院、澳洲迪肯大學及中國政法大學，後於2011年底出任澳門大學法學院院長。澳門大學在事發後已立即終止莫世健的合約及職務。

（綜合報道）