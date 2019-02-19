【正月十五元宵節】源於漢代的「狂歡節」　專家：重要性不亞新年

今天是正月十五（19日）元宵節，有專家指出，元宵節是傳統節日，是從古至今都是熱鬧、世俗的「狂歡節」，甚至是比「七夕」更重要的情人節。

細數元宵節的歷史，最遠可追溯到漢代。相傳漢文帝為慶祝周勃在正月十五平定諸呂之亂，故每逢此夜必出宮遊玩，與民同樂；在道教文化中，正月十五是是「上元天官」的生日，當天會下凡校定人的罪福，被稱為「天官賜福」；漢武帝會在正月十五在甘泉宮祭祀「太一」，可說是元宵節祭祀天神的先聲。由於古人多數會把晚上稱為「宵」，正月則別稱「元月」，故而正月十五就成為「元宵」，最終司馬遷在《太初歷》中將元宵節定為民間節日之一。

元宵節從古至今都是熱鬧、世俗的「狂歡節」。（視覺中國）

華東師範大學社會發展學院民俗研究所教授田兆元表示，元宵節和農曆新年的最大的區別，同時是元宵節最顯著的特點，就是前者是集體的戶外活動，「臘月三十你不大可能出門，但元宵節是個社會化的節日。」

田兆元指，賞燈是元宵節最重要的活動，在古代更是比七夕更重要的情人節。以前的社會年輕女子少有機會出門遊玩，但就會趁元宵節結伴賞燈，燈會成為未婚男女結識的大好機會，諸如北宋歐陽修的「月上柳梢頭，人約黃昏後」、南宋辛棄疾的「驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」，盡是描繪元宵之夜。

田兆元更認為，與農曆新年相比，元宵節在國際上更容易被外國人記住和識別，「春節（農曆新年）的節日符號太多了，不容易記住」。田兆元以自身作例子，在歐洲過年時最主要的就是看到與豬有關的圖案，代表豬年，「但生肖有12個，今年是豬，明年又是別的，很難記，對外國人來說，這個文化符號識別非常困難。」但元宵節就如同聖誕節一樣，代表符號非常清晰。元宵節的英文是「the Lantern Festival」，盛大的燈會就是元宵節最重要的標誌，例如上海的豫園燈會，江蘇南京的夫子廟燈會，都是歷史悠久、場面盛大的燈會。

元宵節的英文是「the Lantern Festival」，盛大的燈會就是元宵節最重要的標誌。（視覺中國）

田兆元又提到，農曆新年與元宵節相距甚近，民間傳統亦認為「過完十五才算過完年」，但現代社會卻非如此，「元宵是個年節還是個單獨節日，現在仍有爭議，現在我們往往把它當做春節（農曆新年）的附庸，但在很長一段時間裏，元宵節的重要程度不亞於春節（農曆新年），甚至超過春節（農曆新年）。」例如在宋代元宵節賞燈足足持續7天之久、明代元宵節會放假10天。田兆元直言，事實上不少民俗學家都已在呼籲元宵節亦應要放假。

（澎湃新聞）