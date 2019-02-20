【啤牌通緝令】海南警方破建省以來最大涉黑案　敦促54名逃犯自首

海南省公安廳20日召開偵辦黃鴻發犯罪團夥專案新聞發布會，該案被稱為海南建省以來涉案人數最多、牽扯範圍最廣、抓捕人數最多、受關注度最高的黑社會性質組織犯罪案件。目前，該案仍有54名疑犯在逃，警方發布「啤牌通緝令」敦促涉案在逃人員投案自首。

海南省公安廳20日召開偵辦黃鴻發犯罪團伙專案新聞發布會。圖為發布會現場。（海南日報）

據海南省公安廳發布的消息，黃鴻發犯罪集團自上世紀80年代末開始在昌江地區活躍，家族成員大量結交社會人士，通過等非法手段斂財，使家族的經濟實力、社會勢力在昌江地區具備一定的影響力。90年代中期開始，昌江地區社會幫派陸續被黃鴻發家族吞噬。

海南警方發布「啤牌通緝令」，敦促餘下54名涉案人員投案自首。（海南警方微信公眾號）

海南省公安廳介紹，今年1月6日晚，海南省公安廳抽調警力1210餘人，車輛300餘輛，分兩批對黃鴻發黑惡犯罪團伙開展集中統一收網行動，抓獲涉黑犯罪組織團伙頭目黃鴻發、黃鴻明及其家族成員黃應祥、黃鴻金，及團夥主要骨幹分子，共計到案179人，但目前仍有54人在逃。海南警方隨後發布製作了「啤牌通緝令」，敦促涉案人員投案自首，並正告涉案在逃人員，「一日不到案，公安機關一日不停止抓捕，只有投案自首才是出路。」

（海南省公安廳）