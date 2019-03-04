黃廷方慈善基金捐資1億修繕延禧宮

隨著影視劇《延禧攻略》的熱播，故宮西六宮之一的延禧宮也成為一個熱門地標。3月2日，黃廷方慈善基金捐資故宮博物院簽約儀式北京舉行，而這次黃廷方慈善基金捐資主要修繕延禧宮。 據悉，黃廷方慈善基金宣布，將捐贈1億元（人民幣，下同）用於延禧宮區域建築的研究性保護和修繕、外國文物館的籌備以及香港青少年交流和香港故宮文化博物館綜合培訓等方面。

3月2日，黃廷方慈善基金捐資故宮博物院簽約儀式在故宮博物院舉行。圖為故宮博物院院長單霽翔博士（左）向黃廷方慈善基金董事黃志祥頒發捐贈證書。（中新社）

+ 4 + 3 + 2

延禧宮因為在歷史上連年失火，皇家決定「思水以鎮之」，就在延禧宮中修建了靈沼軒，俗稱「水晶宮」。

在修建靈沼軒時的設想是：水殿的牆壁隔著兩層玻璃，玻璃夾層裡注水養魚，在建築外面也注水養魚，環以假山相繞。主樓每層9間，底層四面當中各開一門，四周環以圍廊。水殿的四角各接3層六角亭1座，底層各開兩門，分別與主樓和回廊相通。據《清宮詞》、《清稗類鈔》記載，水殿以銅作棟，玻璃為牆，牆之夾層中置水蓄魚，底層地板亦為玻璃製成，池中游魚一一可數，荷藻參差，青翠如畫。

不過，因國庫空虛，水晶宮直至辛亥革命爆發的宣統三年（1911年）冬尚未完工，後被迫停建。而此前宣統二年（1910年）六月，隆裕太后還曾下令西苑電燈公所給延禧宮安裝電暖爐、電風扇並添安電燈。

香港中聯辦主任王志民、國家文化和旅遊部部長雒樹剛、香港特首林鄭月娥、國務院港澳辦主任張曉明等人參加了揭幕儀式。（中新社）

1917年張勳復辟時，水晶宮北部被直系部隊飛機投彈炸毀。1931年，故宮博物院在延禧宮遺址上修建了一座文物庫房，為了讓庫房能和故宮其他建築相平衡，所以在庫房上又覆蓋了一層黃色琉璃瓦。

1949年以後，延禧宮文物庫房分別為中國古陶瓷研究中心和中國古書畫研究中心使用。2010年，延禧宮對外開放，舉辦古陶瓷標本展和中國古文字展。2015年9月30日至2016年8月31日，延禧宮舉辦故宮博物院汝窯瓷器展。

「水晶宮」的狀態則一直停留在未完工的狀態，裸露著的鐵架結構和漢白玉的牆體因為時間的滌蕩鏽跡斑斑。

據了解，黃廷方慈善基金捐款的1億元中，有5000萬元將用於延禧宮中靈沼軒的修繕與保護。屆時，普通遊客也有機會一睹修繕完工後的靈沼軒。

之前，故宮博物院曾通過虛擬技術還原再現了靈沼軒「在寧壽宮西數丈，掘地為池，深丈余，宮立水中央，凡三層，層九間，又四角各有一亭，計三十九間，以銅作棟，以玻璃為牆，四望空明」的昔日景象，歷史建築跨越時空再次呈現在人們眼前。遊客可以掃碼看到用虛擬技術還原後的靈沼軒。

黃廷方慈善基金是為了紀念香港信和集團創辦人黃廷方先生而成立的。多年來黃廷方慈善基金重點關注扶貧，支持教育、醫療、環保、文物保育等項目，累計捐贈金額逾19億元。

（澎湃新聞）