VOGUE刊中國女模照讚「挑戰審美標準」　眼距超寬鼻扁塌被轟歧視

美國著名時裝雜誌VOGUE日前在Instagram上傳一張照片，介紹一名在英國倫敦讀書的中國女模特兒兼設計師高其蓁（Qizhen Gao），形容是「挑戰時尚審美規範」，同時又大讚她「帶着一種獨特的吸引力」。
未料照片隨即惹來大量中國網民留言批評，質疑是歧視中國人甚至是亞洲人，不少人更對高其蓁肆意人身攻擊，用字極其不堪入目。
VOGUE大讚高其蓁「帶着一種獨特的吸引力」。（VOGUE）
照片中的高其蓁顯然與現今對女性的「美」的定義有所不同，尤其雙眼之間的距離十分寬闊，且鼻子扁塌。據VOGUE介紹，發現高其蓁的攝影師是在倫敦一間模特兒公司「Anti-Agency」任職助理，該公司據悉本身就是以打破傳統審美觀為榮，旗下模特兒都各有強烈的個人特色。VOGUE表明，「Anti這個詞在某些領域可能是貶義詞，但在時尚和模特方面，我認為它挑戰了大眾審美的標準」。
絕大多數的中國網民事後留言批評VOGUE是刻意挑選此類細長眼睛、扁塌鼻子的女性來作為亞洲模特兒或中國模特兒，微博知名博主「表演現場」亦稱「他們明明能分得清甚麼是好看，甚麼是醜，甚麼人會讓觀眾看了舒服，快樂，治愈，甚麼人會讓人看著難受」，卻「總喜歡用遠離主流審美標準的臉來代表」。有部分中國網民更將此事上升至「文化霸權」、「歧視」的程度，稱「白人如果認為我們正常審美的人是美的，那是他們的『寬容』；他們選出這麼個人來跟我們說她是美的，那就叫『刻板印象』；通過他們操控的世界性媒體宣揚這種『美』，就叫『文化霸權』」。
與此同時亦有不少網民留言支持高其蓁。（IG）
但亦有網民認為高其蓁並無不妥，反而極具辨識度，同時令「美」一字更多元化，「難道要找網紅臉拍比較有feel」、「麻煩你看看人家最後寫的，挑戰常規的審美視覺，就你能judge審美？你以為全世界都愛整容臉」、「他們挑出了人群裡最特別的人，卻總有人說這種特別還不如普通人」；有網民更認為，近來屢屢出現類似的疑似「辱華」風波，其實都只是自卑心作祟，「如果都沒有放亞洲模特，是不是又被說歧視亞洲人，怎麼有人會一天到晚覺得別人在歧視自己，到底是不是自己歧視自己呢」。
（綜合報道）
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As a model, @qizhen_gao brings a kind of singular appeal. The Shanghai-born textile-design student at the London College of Fashion, wound up in front of the camera by happenstance. “I hadn’t thought about modeling before moving to London,” she says. She was scouted in the campus canteen on her lunch break. One of the photographers who spotted her was assisting at the London-based Anti-Agency (which prides itself on its iconoclastic taste), and it turned out to be the right match. “Anti is a word that applies perhaps as a negative thing in some fields, but in terms of fashion and modeling I think it challenges the norms of beauty and looks." Tap the link in our bio to learn more. Photo by @perolls