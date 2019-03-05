VOGUE刊中國女模照讚「挑戰審美標準」　眼距超寬鼻扁塌被轟歧視

美國著名時裝雜誌VOGUE日前在Instagram上傳一張照片，介紹一名在英國倫敦讀書的中國女模特兒兼設計師高其蓁（Qizhen Gao），形容是「挑戰時尚審美規範」，同時又大讚她「帶着一種獨特的吸引力」。 未料照片隨即惹來大量中國網民留言批評，質疑是歧視中國人甚至是亞洲人，不少人更對高其蓁肆意人身攻擊，用字極其不堪入目。

VOGUE大讚高其蓁「帶着一種獨特的吸引力」。（VOGUE）

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照片中的高其蓁顯然與現今對女性的「美」的定義有所不同，尤其雙眼之間的距離十分寬闊，且鼻子扁塌。據VOGUE介紹，發現高其蓁的攝影師是在倫敦一間模特兒公司「Anti-Agency」任職助理，該公司據悉本身就是以打破傳統審美觀為榮，旗下模特兒都各有強烈的個人特色。VOGUE表明，「Anti這個詞在某些領域可能是貶義詞，但在時尚和模特方面，我認為它挑戰了大眾審美的標準」。

絕大多數的中國網民事後留言批評VOGUE是刻意挑選此類細長眼睛、扁塌鼻子的女性來作為亞洲模特兒或中國模特兒，微博知名博主「表演現場」亦稱「他們明明能分得清甚麼是好看，甚麼是醜，甚麼人會讓觀眾看了舒服，快樂，治愈，甚麼人會讓人看著難受」，卻「總喜歡用遠離主流審美標準的臉來代表」。有部分中國網民更將此事上升至「文化霸權」、「歧視」的程度，稱「白人如果認為我們正常審美的人是美的，那是他們的『寬容』；他們選出這麼個人來跟我們說她是美的，那就叫『刻板印象』；通過他們操控的世界性媒體宣揚這種『美』，就叫『文化霸權』」。

與此同時亦有不少網民留言支持高其蓁。（IG）

但亦有網民認為高其蓁並無不妥，反而極具辨識度，同時令「美」一字更多元化，「難道要找網紅臉拍比較有feel」、「麻煩你看看人家最後寫的，挑戰常規的審美視覺，就你能judge審美？你以為全世界都愛整容臉」、「他們挑出了人群裡最特別的人，卻總有人說這種特別還不如普通人」；有網民更認為，近來屢屢出現類似的疑似「辱華」風波，其實都只是自卑心作祟，「如果都沒有放亞洲模特，是不是又被說歧視亞洲人，怎麼有人會一天到晚覺得別人在歧視自己，到底是不是自己歧視自己呢」。

（綜合報道）