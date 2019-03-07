【自作孽】內地女星拍片曬命三亞沙灘BBQ　市政府：已違法要罰款

以電視劇《一起來看流星雨》走紅的內地女星肖涵，上周六（2日）在微博發布在海邊沙灘露天燒烤的短片，高興表示「實現了拍戲度假兩不誤」。 不過，海南三亞市委宣傳部周一在官方微博上轉發該短片，表明全市建成區均禁止露天燒烤，違者可被處以500元（人民幣．下同）以上2萬元以下罰款。

肖涵上周六在微博發布在海邊沙灘露天燒烤的短片，高興表示「實現了拍戲度假兩不誤」。（影片截圖）

從畫面上可見，沙灘上有數張長桌及數個碳火燒烤爐，桌上有不少燒烤工具及大量食物，例如有用竹籤串好的肉類、海鮮及蔬菜等，亦有汽水和啤酒，甚至連砧板和菜刀都有；至於燒烤爐上則有數條腸仔及肉串，一名男子正為微微燒焦的腸仔「搽蜜糖」。

一名男子正為微微燒焦的腸仔「搽蜜糖」。（影片截圖）

桌上有不少燒烤工具及大量食物。（影片截圖）

肖涵高興稱來到三亞工作已有三個月，當天終於能「下海玩水咯」，又提到「這兩天拍的戲不枉我在三亞工作拍戲滴（的）終極願望」、「實現了拍戲度假兩不誤」。

三亞市委宣傳部周一轉發肖涵的短片，表明「根據《三亞市人民政府關於在全市建成區內禁止露天燒烤食品的通告》，我市建成區內禁止露天燒烤行為，違法進行露天燒烤食品或為露天燒烤食品提供場地的，由綜合執法部門按照《中華人民共和國大氣污染防治法》相關規定，責令改正，沒收燒烤工具和違法所得，並處五百元以上二萬元以下的罰款」。誤墮法網的肖涵見狀立即解釋「不好意思你誤會了，我們是在拍戲，只是道具，擺放陳設而已啦」，最後更將短片刪除。

海南三亞市委宣傳部在官方微博上轉發該短片，表明全市建成區均禁止露天燒烤。（微博）

但不少網民對此並不買帳，質疑肖涵明顯違法，證據確鑿，要求嚴查，「就算拍戲也不該拍在海邊燒烤吧？呆（待）會觀眾看了還以為海邊可以燒烤」、「不認為是道具。希望管理部門能嚴查嚴辦」、「整個沙灘就你們在燒烤 這又不是燒烤專用地」。

（綜合報道）