2女子跨數省傳播「主神教」　被指「組織、利用邪教組織」判囚

據中國反邪教網周四（7日）報道，兩名內地女子因跨省傳播「主神教」，發展信徒，意圖「恢復邪教組織」，在去年12月被安徽省黃山市祁門縣人民法院以「組織、利用邪教組織破壞法律實施罪」判處有期徒刑及罰款。

兩名內地女子因跨省傳播「主神教」被安徽法院判刑。（中國反邪教網）

報道稱，經審理查明，被告人劉旭兵，李書玲兩人於十多年前加入邪教組織「主神教」。其中劉旭兵先後在湖南、湖北、江蘇、安徽等地傳播「主神教」，發展、控制邪教信徒，組織邪教活動。李書玲則跟隨他人一起在湖北、安徽範圍內傳播「主神教」。

兩人其後更一同以「主神教」安徽省級權柄（權柄，主神教職務）身份，並多次冒用他人身份資料在安徽發展、控制安徽「主神教」信徒，組織活動。直至2017年5月，劉旭兵、李書玲冒用其他信徒身份資料進行傳教時，留下部分「主神教」宣傳品，被安徽黃山當地巡羅的民警抓獲。

兩名被告被指在多次冒用他人身份資料在安徽組織邪教活動。（中國反邪教網）

法院認為，被告人劉旭兵、李書玲明知「主神教」被國家認定為邪教組織並予以取締，仍然手寫自製「主神教」邪教宣傳品，跨省傳「主神教」，發展信徒，意圖恢復邪教組織，破壞國家法律、行政法規實施，已構成組織、利用邪教組織破壞法律實施罪。因此依照內地刑法規定，判處劉旭兵有期徒刑三年，並處罰金人民幣五千元，判處被告人李書玲有期徒刑二年，並處罰金人民幣三千元。

據悉，「主神教」是另一教派「被立王」所派生的一個教派，1998年被中國政府宣布為邪教組織加以取締，「主神教」教主劉家國同年6月被捕，並在10月被判處死刑。

（中國反邪教網）