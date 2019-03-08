公然販售「婦科真人檢查」短片　淘寶旗下「閒魚」App急下架

淘寶旗下經營的二手交易App「閒魚平台」，近日被網民發現竟公然販售「婦科真人檢查」短片。有內地傳媒接觸賣家後發現，當中大部分短片均為婦科檢查的教學影片，但亦會有賣家將色情影片夾雜其中出售。

前陣子，只要在「閒魚平台」輸入「婦科」，就會出現商品。（截取網絡）

據報道，只要在閒魚平台輸入「婦科」等關鍵字搜尋後，就會出現大量諸如「真人婦科檢查視頻」的商品，價格多在10元（人民幣．下同）以下，並標明「未成年人禁止購買」。此類短片銷情甚好，其中一款更獲出價超過200次。

內媒記者與兩名賣家接觸，付款後即獲賣家添加成為雲端儲存空間好友並傳來短片。記者發現，賣家所傳來的短片中，果見有大量與婦科檢查有關的教學影片，不少內容較暴露及血腥。此外，有賣家在傳送的檔案中夾雜不少色情影片，更表明有更多可供出售。

對此，閒魚平台的客服人員承認「婦科真人檢查」相關影片本就違反公序良俗，被禁止在平台上出售賣。一旦核實有關商品確實存在，平台將會限制賣家帳戶，並下架商品。報道提到，在周四（8日）稍晚時間，再到閒魚平台輸入關鍵字搜尋，系統已顯示為「無法搜索閑魚違規資訊」，至於早前售賣相關短片的賣家頁面下，商品亦已被下架。

（新京報）