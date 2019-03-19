【天價鴿王】中國買家競拍比利時賽鴿　1小時內叫價倍增至千萬元

據比利時網站「鴿子天堂」（PIPA）消息，當地一隻被譽為史上最優秀的長距離賽鴿「Armando」近日在網上拍賣，最終以125萬2千歐元（約1115萬元港幣）天價成交，相信其神秘買主是一名中國人。

冠軍鴿Armando戰績輝煌，近日被一名中國買家以125萬歐元（約合1115萬港幣）拍賣成交。（PIPA）

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據悉，在比賽中屢獲殊榮的冠軍賽鴿Armando今年滿5歲，即將準備退休，由比利時著名職業鴿子飼養者Joel Verchoot飼養。而在本次網絡拍賣中，Joel Verchoot一共賣出178隻信鴿，獲得大約2百萬歐元（約合1780萬港幣）。

比利時Presse Belga通訊社報道稱，中國買主買下Armando不是為了讓這隻雄性賽鴿參加比賽，而是要讓牠繁衍後代，獲得更多冠軍。該報道還認為，這名中國人有可能讓阿爾芒多留在比利時，因為只有在比利時，它繁衍的後代才能賣出好價錢。

有分析認為，比利時、荷蘭和法國北部都有飼養賽鴿和舉行賽鴿比賽的傳統。但這個傳統一度開始走下坡路，而包括中國在內等亞洲國家對賽鴿的熱愛，為這些地區的養鴿活動帶來新的活力。

不過，中國人對賽鴿的興趣升溫，也推高了賽鴿冠軍的價格。據PIPA執行長吉塞布賴特斯（Nikolaas Gyselbrecht）介紹，普通賽鴿的身價在2500歐元（約合2萬2千港幣）左右。他表示，對有人出價高達100萬歐元買Armando，「感覺很不真實」。他原先以為落槌價大概會在40萬到50萬歐元間，60萬已經是夢想價。但兩位中國買家互不讓步，一小時內叫價就從53萬2000歐元飆升到逾125萬歐元。

New Bliksem曾是網上拍賣身價最高的鴿子，現在被Armando替代。（網上圖片）

據悉，在Armando之前，網上拍賣身價最高的鴿子是一隻名叫「New Bliksem」的賽鴿，拍賣為37萬6千歐元（約合335萬港幣）。此外，2012年1月，一位名叫Hu Zhen Yu的中國富豪也曾投資25萬歐元（約合222萬港幣）買了一隻名叫「Special blue」的賽鴿。

（綜合報道）