ARROW變ARROVV　陝西裝修公司被質疑違約用冒牌貨頂替名牌馬桶

陝西西安市民張先生去年年底為家居裝修，並與裝修公司簽訂定合約，確認向裝修公司支付6萬多元人民幣，對方則承手工和材料的費用。 在合約中張先生訂明要安裝兩個名牌ARROW的馬桶，但及後張先生發現，馬桶是冒牌貨，不是「ARROW」而是「ARROVV」。裝修公司指若張先生不滿可退貨，但如果想選用正牌的ARROW馬桶，則至少要補交一萬元。

ARROW是中國規模最大的建築衛生陶瓷制造與銷售企業。(網上圖片)

今年3月鄰居來參觀張先生剛裝修好的新居，卻赫然發現浴室的馬桶商標有異，原本箭牌原裝商標應為ARROW，但張先生馬桶上的卻是ARROVV，最後的W變成兩個V，但由於二者的分別很細微，不仔細察看根本看不出來。

張先生是去年10月委託西安庭馨裝飾工程有限公司進行的裝修工程，合約訂明三個月內完工，費用是65,688元人民幣，裝修公司「包工包料」，但想不到工程要延至三月初才基本完工，裝修公司更使用冒牌貨，令張先生氣憤難平。張先生展示的合約中，訂明要有兩個馬桶，每個單價960元，並且在材料訂購一欄列明會使用「箭牌、馬可波羅、蒙娜麗莎」這些牌子的產品。張先生又指馬桶安裝後，沖水的按鍵按下去彈不上來，裝修公司安排人來維修過一次。

張先生之後曾找裝修公司理論，對方聲稱若不滿意可退回貨品。內地記者後來又找到涉事的裝修公司，負責人辛先生指在簽訂合約時已向張先生表明會用高仿的牌子，又坦言「不到1000元怎麼可能買到正品箭牌馬桶」，若張先生堅持要更換正牌貨，至少要補交一萬元，否則雙方只能透過法律程序解決爭議。

有業內人士應該，既然合約中定明使用特定品牌產品，那麼裝修公司就應該遵守約定。

（華商報）