吉林女大學生面斥襲臀色狼　慘遭酒樽爆頭血流滿面

吉林長春一名女大學生周二（2日）在微博爆料稱，她與朋友近日在超市購物時遭到兩名男子尾隨和摸臀騷擾，其中一名男子被揭穿後竟惱羞成怒，用啤酒樽狂毆兩名女生頭部，將其打到頭破血流後逃離現場。據悉，傷人的男子目前已被警方刑事拘留。

閉路電視畫面顯示，綠衣男子用手觸摸女生臀部。（影片截圖）

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據超市閉路電視畫面顯示，一名身穿綠衣外套的男子與朋友尾隨兩個女生進店後，不斷在二人附近徘徊，然後伸出「鹹豬手」觸摸一名女生臀部。該名女生發現後嚴厲斥責。綠衣色狼被揭發後，不顧同伴勸阻，竟猖狂到當場拿起超市內的啤酒樽，將一名女生頭部打到重傷。而色狼其後趁機搭的士逃逸。

被打傷的女大學生隨後報警求助。而事件曝光後，許多網民對涉案男子明目張膽的惡劣行徑表示憤怒。惟受害女生突然刪除爆料文章，令許多網民擔心她是否遭到施壓？對此該女生解釋稱，删文是爲了要保護自身安全。

疑犯楊某某逃逸至青島後被警方拘捕。（網絡圖片）

根據長春公安局周三（3日）發布的通報稱，已查明在超市傷人者是疑犯楊某某，逃逸後潜逃至山東青島，目前警方已將其抓獲。經過審訊後，楊某某對尋釁滋事幷致兩名被害人輕微傷的違法犯罪事實供認不諱，並對受害女生道歉。目前他已被押解回長春和刑事拘留。

（綜合報道）