【半空驚魂】天津摩天輪升空未關艙門　6遊客嚇壞被風吹足10分鐘

來自北京的畢先生近日在天津坐摩天輪時遇到驚險情況。由於景區的工作人員疏忽沒有關上摩天輪艙門，令畢先生與友人等6名遊客在半空中擔驚受怕地吹了10分鐘寒風。景區負責人事後解釋稱是因爲「有其他游客擾亂秩序」，導致工作人員分心忘記關艙門。

「天津之眼」摩天輪升空後，客艙門卻沒有關上，景區證實是工作人員疏忽。（北京時間）

遊客：半天吊吹風 緊急掣「失靈」

事發在周二（2日），畢先生與朋友去「天津之眼」摩天輪遊玩，購票後排隊進入客艙。當時他們所在的客艙共有6人。摩天輪啓動後，客艙緩緩升空，大家這才發現艙門沒關。畢先生一行開始以為艙門是自動門，稍後會自動關閉，惟摩天輪越升越高後，艙門卻一直未有關上。

畢先生回憶稱，當時寒風吹進艙內，眾人凍到瑟瑟發抖，加上「半天吊」的恐懼，有幾名女游客出現不適。儘管他們曾試圖強行將艙門關閉自救，卻未能成功，按動緊急掣又沒有任何反應，最後用手機撥打客服中心電話，才得以聯絡工作人員。約10分鐘後，畢先生一行才安全返回地面。

「天津之眼」高120米，直徑達到110米，相當於35層樓高，輪外裝掛48個透明座艙。（視覺中國）

景區：是工作人員疏忽 但事出有因

「天津之眼」的景區負責人其後解釋指，艙門本應是在摩天輪啓動之前就由工作人員手動關閉，惟當時有另一名男性遊客堅持要求單獨乘坐一個客艙，令工作人員忙於解釋和勸導，才忘記關閉畢先生等人的客艙門。至於緊急掣沒有反應，該負責人稱是乘客理解有誤，指緊急掣其實不是一個警鈴，而是一個通話裝置，按下後即可與地面控制人員通話，但當時乘客一直不斷按下按鈕，導致雙方無法通話。

遊客要求賠錢 不滿景區送明信片

事後，該景區提出爲客人辦理退票，並且再免費乘坐一次，或者是下次再來「天津之眼」時可以無需排隊和購票就可以乘坐摩天輪的解決。當中有4人接受了這個處理結果。畢先生與友人則要求賠償500元人民幣，自行到醫院求醫。景區卻指不能賠償現金，只能是等額的物品，可以贈送 「天津之眼」的明信片。但畢先生對此十分不滿，「出了這麽大的安全問題，我們本來心情已經很不好了，難道還要看著明信片時刻想起這段恐怖的記憶？」

據悉，該景區稍晚時候還是給了畢先生及朋友一定數額的補償，畢先生也表示滿意最終處理結果。

（新京報/北京時間）