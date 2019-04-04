29歲男睇車Cam驚見妻與五旬速遞員「車震」　持刀捅死情敵

去年10月，安徽合肥29歲男子徐某駕車上班時發現車內凌亂不堪，查看行車記錄儀（香港俗稱車Cam）時竟發現妻子與一名50多歲的速遞員有不正當關係，其後惱羞成怒之下持刀捅死速遞員。 本月3日，合肥市中級法院開庭審理此案，原告訴訟代理人提出，要求追究徐某故意殺人罪，判處其死刑，並且賠償原告各項損失100餘萬元人民幣。

徐某發現妻子與速遞員有不正當關係，持刀捅死速遞員。圖為庭審現場。（《合肥晚報》微信公眾號）

29歲的徐某與馬某勤為夫妻關係。案情指，2018年10月20日晚上，徐某下班回家後，馬某勤駕駛私家車外出。次日上午7時許，徐某駕車上班時發現車內凌亂不堪，經查看行車記錄儀，發現馬某勤和一名男子在前天晚上在車內見面且有不正當關係。

徐某回家追問馬某勤，得知該名男子為52歲的沈某軍，徐某情緒激動，從家中拿了一把切肉的長刀欲找沈某軍報復。上午9時許，徐某冒充馬某勤發訊息邀約沈某軍見面，並駕車帶著馬某勤至相約的地方。

徐某看見沈某軍後即毆打他，其後又持刀追趕沈某軍，並多次用長刀捅刺沈某軍腰、背等部位，致沈某軍倒地不起，當場死亡。徐某隨後亦被拘捕。經鑑定，沈某軍遭銳器刺擊全身多處，致腹部主動脈破裂、右肺破裂、左腎破裂，導致大量出血死亡。

檢察機關：應以故意殺人罪追究刑事責任

徐某在庭上形容沈某軍「他是樓下送快遞的，經常取快遞，打過幾次招呼」。徐某又稱，事發時「想找他好好說，但他跑了，然後我就情緒失控，拿刀在後面追，當時腦子一片空白」。

檢察機關認為，徐某的犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。當地法院往後還將繼續進行庭審。

（綜合報道）