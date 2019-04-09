【嫌火不夠旺】重慶母炭火燒烤加酒精致爆燃　9歲兒全身50%燒傷

重慶一名劉姓女子上周六（6日）與家人外出炭火燒烤，他們攜帶了液體酒精，劉女因覺得「木炭燒得不夠旺」，就把酒精倒入燃燒的木炭中，導致發生爆燃，她9歲的兒子被嚴重燒傷。

劉女周一（8日）對內媒表示，這次慘痛的事故是因為燒烤時使用液體酒精助燃，而她的兒子尚未脫離生命危險。從深切治療部病房玻璃窗外可見，男童的上半身被大面積燒傷，左手一直抓着病床護欄。劉女見狀情緒崩潰，哭泣不止。

換上防護衣進入病房後，劉女停止哭泣，握住兒子的手，不停地鼓勵他要堅強。然而剛出病房門，劉女就扶着牆，難過得無法站立。

液體酒精易揮發並以霧化形式向四周擴散，在燒烤時若使用液體酒精，可能會發生爆燃。（示意圖／視覺中國）

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治療費逾40萬 單親母無力承擔

據主治醫生介紹，孩子燒傷面積達到全身50%，屬於特重度燒傷，目前生命體徵平穩，但尚未完全渡過危險期。前期的治療費用至少要40萬元人民幣，還不包括後期的植皮手術。孩子的治療和康復將會是一個漫長的過程。

內媒報道引述劉女表示，她已經與丈夫離婚多年，是一位單親媽媽，平時擺檔為生，賣些零食和水果，收入微薄，這筆醫療費完全是一個天文數字。她希望有好心人伸出援手，幫助自己9歲的兒子。

報道介紹，液體酒精燃點低、易揮發，揮發後會以霧化形式向四周擴散，在燒烤時如果使用液體酒精，可能會發生爆燃，造成傷害。

（重慶廣電）