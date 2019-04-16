江蘇已婚男送情人30萬稱「借你1萬年」　 分手後反面要求立即還錢

「如果非要在這份愛上加上一個期限，我希望是一萬年。」是星爺電影《西遊記》的經典對白，後來也成為了不少情侶之間的浪漫情話。 江蘇蘇州的一名已婚男子張勇外遇後，為了對其情人李媛表真心，主動借了30萬元（人民幣，下同）給情人，又借用上述的電影對白，改成「如果非要加上一個期限的話，那就借一萬年！」惟二人後來感情破裂，張勇就立即要求李媛還錢，二人其後更鬧上法庭。

男子張勇主動借給情人李媛30萬元，並說「如果非要加上一個期限的話，那就借一萬年！」（資料圖片）

相戀不到一年即分手 「借一萬年」化作泡影

據報道，張勇與李媛於前年8月相識，之後相戀並同居。相識時，李媛已離異，張勇則謊稱自己已經離婚。李媛將信將疑，要他拿出離婚證，他卻藉口離婚證給了前妻，用於辦理房屋過戶手續。

當時李媛正好經濟拮据，張勇為表真心，主動轉帳30萬元給她，表示這筆錢是他已經拿到離婚證的「保證金」。李媛收到錢後，隨即說要寫張借條給張勇，張勇卻不接受，還說：「如果非要寫借條，非要加上一個期限的話，那就借一萬年！」

好景不長，去年3月，二人感情破裂並結束同居關係，張勇便反復糾纏李媛要她還錢。雖然李媛表示賣房也會還，但張勇卻稱如果李媛同意與他保持戀愛關係，這筆錢可以繼續作為「保證金」。李媛不同意，張勇便以這30萬元是借款為由，訴至法院要求她償還。

「如果非要在這份愛上加上一個期限，我希望是一萬年。」是星爺電影《西遊記》的經典對白。（劇照）

法院認定「借一萬年」為贈與

據悉，當地法院經審理認為，張勇向李媛支付30萬元後，李媛主動要求出具借條，但張勇用「加個期限一萬年」 的表述予以拒絕。因此，雙方之間的民間借貸法律關係未能達成合意。30萬元款項已實際給付，李媛接受款項後，張勇明確表示借一萬年，應認定為不具有要求歸還的意思，應認定為贈與。

此外，法院指，張勇在有配偶的情況下與李媛同居，同居期間致李媛懷孕流產，在解除同居關係後又要求返還贈與的款項，其行為違背誠實信用和公序良俗原則。李媛曾表示賣房也要還款，但張勇又要求繼續作為保證金，對於返還，雙方也未達成一致。因此，張勇的訴訟請求於法無據，法院不予支持，最終判決駁回張勇訴請。此後張勇不服提起上訴，但二審後仍然維持原判。

（現代快報）