五一假期內地火車超載　大批長途旅客有票都上唔到車嬲爆

內地由5月1日起一連四日假期，大批民眾計劃乘火車旅行或回鄉，有旅客聲稱提早預訂了火車票，卻在月台上被告知無法憑票上車。 由於內地的火車容許「買短乘長」，導致不少長途旅行的乘客先買短途站的車票，再在車上或到達目的地後補回車票的差額，令車廂逼爆，部份守規矩買長途票的旅客未能上車。

在淄博、南京火車站都有乘客投訴買了票卻未能上車。（網上圖片）

5月1日凌晨，多名網友發文稱，提前一個月購買了火車票回鄉，但卻在山東淄博火車站準備上車時遇到火車延誤，最終還被告知無法憑票上車。工作人員向他們表示火車實在無法再上人，只能給他們全額退款。

同時，南京火車站多名乘客也遇到了同樣的問題，乘客提前購買的硬座票無法憑票上車，工作人員承諾全額退款，但此前定好的出行計劃卻泡湯了。網友反映的購票無法上火車的問題涉及5022次列車途徑站淄博火車站、K8372次列車途經站南京火車站。

乘客買短乘長導致超載

鐵路部門工作人員回應提者查詢時稱，相關的列車班次售票時並沒有超載的情況。估計可能是五一期間，出行乘客大量增加，此前上車的很多短途或者無票的乘客上車補票，甚至很多乘客上車以後「強行」坐到目的地，導致火車無法再承載更多的乘客。有業內人士指由於列車工作人員無法向旅客逐一查驗火車票，或對無票乘客進行拖拽、驅趕，而為了確保列車安全運行，只能向未上車乘客提供全額退票，這是工作人員一慣採用的解決辦法。

對於鐵路部門全額退款的方案，有網友表示，這並不能解決問題。

網民熱議：

訂的房不能退是重點，光是退票沒有用。 人家寧願你不退款正常上車，這太耽誤事了。 最後吃虧的都是守規矩的。 耍小聰明的佔了便宜，老實守規矩的上不了車。

列車超載並非第一次，今年清明小長假最後一天，G7192次復興號列車就出現過不少旅客「買短乘長」，導致列車超載，延誤一個小時。另外，今年1月21日，從蘇州開往上海的G7209次列車，疑因列車多節車廂超載無法開行。

男子多次買短乘長逃票被行拘10日

另外，內地火車網容許乘客「買短乘長」也造成逃票問題，在江西南昌，一名姓高的男乘客一年內9次買短途車票，之後乘搭火車到長途目的地，抵埗後又未有補票，更在網上炫耀，結果遭到網友舉報，被警方拘捕，調查後發現他逃票金額達800餘元，涉嫌詐騙鐵路票款被處以行政拘留10日。

（澎湃新聞）