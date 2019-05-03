【禁迷信】山東觀音像被「改頭換面」　「孔子頭觀音身」不倫不類

關注中國宗教及人權狀況的網媒《寒冬》近日披露，位於山東平度市的聖泉觀音像，村委會為執行中央禁止傳播封建迷信的禁令，竟將其「改頭換面」，保留軀體並塗成古銅色，更換成孔子的頭部，成為「孔子頭觀音身」的不倫不類模樣。

聖泉觀音像是村委會在2011年花費200多萬元建造，有「山東第一觀音」的美名，吸引不少村民及遊客前來燒香祈福。（網上圖片）

據報道，涉事「孔子頭觀音身」雕像位於山東平度城東埠村的聖水池民俗文化園（如今已改名為聖水浮金公園），前身是高約21米的大理石西聖泉觀音像，是村委會在2011年花費200多萬元（人民幣．下同）建造，有「山東第一觀音」的美名，吸引不少村民及遊客前來燒香祈福。

報道引述當村民指，村支書在去年秋天通知村民，中央政府已下令禁止傳播封建迷信，信佛、拜觀音皆不允許，故觀音像必須拆除。村委書不捨得拆除觀音像，但又不敢違抗禁令，遂決定歷時3個多月耗資40多萬元將其「改頭換面」，換上孔子的頭，「理由是孔子屬於中國傳統文化的聖人，紀念孔聖人就不是『迷信』了」。

觀音像被換上孔子的頭。（網上圖片）

不倫不類的「孔子頭觀音身」雕像。（網上圖片）

觀音像換上孔子的頭，底座上「聖泉觀音」四個大字和蓮花都被打磨消失，至於觀音像原本左手上的玉淨瓶則改成竹簡，主色亦從白色塗成古銅色。該座「孔子頭觀音身」雕像，如今已變成是孔子披着觀音衣袍，右手結法印，左手握書簡的不倫不類模樣。

（寒冬）