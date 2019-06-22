《我不是藥神》獲「髒煙灰缸獎」：去年熱播電影中煙草鏡頭最長

內地電影《我不是藥神》贏盡口碑及票房，但最近該電影得到一項讓人頗為尷尬的「榮譽」。中國控煙協會在周五（21日）的2018年度熱播國產影視劇煙草鏡頭監測結果中，授予包括《我不是藥神》及另外一套電影。

據統計，《我不是藥神》是入選的30套熱播電影中煙草鏡頭時間最長。電影全長116分鐘，煙草鏡頭的總時長卻高達1010秒或16.8分鐘，佔比達14.5%，最長一次有112秒。《我不是藥神》的煙草鏡頭，亦是佔30套電影中煙草鏡頭總時長的34.9%。30套國產電影中，有煙草鏡頭的為26套，佔比86.7%。

至於另一套得獎電影是《邪不壓正》，得獎原因是煙草鏡頭數量最多，共有56個，平均每2.4分鐘出現一次煙草鏡頭。電視劇方面的得獎者則是《獵毒人》，有162個煙草鏡頭。

自2007年以來，中國控制吸煙協會已連續10年監測年度熱播電影及電視劇的煙草鏡頭，並從2011年開始專門設立「髒煙灰缸獎」，以「獎勵」夾雜太多煙草鏡頭及煙草廣告的影視作品。中國控制吸煙協會高級顧問及研究員許桂華表示，希望透過「髒煙灰缸獎」去喚起全社會對控煙工作的關註和支持，並促進影視界擔當起控煙宣傳責任，拍攝無煙影視作品，促進中國控煙履約。

事實上，從監測結果的趨勢來看，自開始監9後，不論是電影或電視劇，煙草鏡頭數目、時長等已明顯減少，尤其是有煙草鏡頭的電視劇下降最多，減幅達56.7%，時長亦減少了82.6%。

中國控制吸煙協會從2011年開始專門設立「髒煙灰缸獎」，以「獎勵」夾雜太多煙草鏡頭及煙草廣告的影視作品。（中新網）

值得一提是，《邪不壓正》的導演姜文已成為「髒煙灰缸獎」的常客，此前其執導的《一步之遙》及《讓子彈飛》，分別在2014年及2010年獲得「臟煙灰缸獎」。許桂華等有參與「髒煙灰缸獎」發布會的專家直言，姜文是中國著名導演，名導演的影視作品影響大，觀眾人數眾多，更應負上引導文明社會風尚的責任，拍攝有煙草鏡頭的影視作品，不是社會倡導的文明行為。