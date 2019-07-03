被搶劫後隨意指控累15歲少年被判刑　吉林漢事隔16年助對方申訴

內地司法體系「冤假錯案」問題長年存在。16年前，吉林遼源就有一名時年15歲的王姓少年，因一度被錯誤指認為搶劫案的兇手，即使受害者後來已經向警方澄清，他仍被判刑並坐1年多的冤獄，最終因法院重審改判緩刑才獲釋。 16年後，當日指認對方的男子決定要協助他申訴翻案，還王男一個清白。

被指參與搶劫陷入冤獄的王清忠。（新京報）

事件發生於2003年5月，在吉林遼源，時年14歲的邢成明被人搶劫，家屬事後向警方報案。邢成明表示，當時年輕又膽小，面對警察時感覺很恐懼，所以除了他能認出的搶劫者李鵬外，又隨便說了3個人，包括當年15歲的王清忠。

警方在一年後正式傳召4名疑犯詢問。2004年7月，王清忠被逮捕，案件於同年9月在法院開庭審理，他被因為搶劫罪並判監4年。2015年12月，遼源中院作出再審決定，改判王清忠有期徒刑3年，緩刑3年。也就是說，王清忠入獄1年多後因為改判緩刑獲釋。

邢成明表示，在王清忠在被判刑後第二年，才知道這種情況。他指，2004年8月，警方拿著照片讓他辨認王清忠時，他已經澄清「不是這個人」。他自言對事件很自責，竟因為一句話令人入獄。

而王清忠在坐牢時，也曾因絕望而自殺，所幸自殺不遂。出獄後，因為曾有案底，很多工作也無法長久。最終，他決定為自己申訴。

今年（2019年）5月14日，王清忠得知邢成明的住處，找他一問究竟。兩人重遇後，邢成明決定要協助他申訴翻案，手寫一份關於此案前後過程的說明，並表示無論哪個部門需要作證，他都會出席。