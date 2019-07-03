陝西癡漢硬闖前女友住所求復合　1個月無沖涼險臭暈對方

內媒近日曝光一起癡漢襲擊女子事件，來自陝西的劉姓男子花了一個月時間，瘋狂跟蹤唐姓前女友到江蘇蘇州，最後還闖入其住所襲擊對方。由於劉男一直未有洗澡，身上的味道差點將唐女臭暈。 目前劉男因涉嫌尋釁滋事被拘留。

閉路電視拍到唐女曾到屋苑保安室求助。（網絡圖片）

已婚男瘋狂跟蹤前女友求復合

報道稱，劉男任職於醫院，工作穩定體面，已經成家立室。直到前年9月，他通過網路遊戲平台認識了唐女。劉男對唐女一見鍾情，於是隱瞞已婚事實與其交往。惟一年後事情敗露，唐女要求分手。但劉男卻不死心，甚至與髮妻離婚以挽留唐女。

而唐女當時迅速結識了新男友，無意復合。劉男卻不甘心，不斷打電話、發訊息糾纏對方，不堪騷擾的唐女只好計劃從湖南老家逃往蘇州。但劉男偏要找到唐女，並利用他掌握到唐女的姓名和身份證號，在高鐵購票平台上，通過查票的方式尋找唐女的行蹤。他每天會試驗上百個車次，終於發現了唐女的目的地。

為此，劉男開車直奔蘇州，甚至比唐女更早到達，在火車站蹲守了數小時，但最後被唐女設法避開。劉男隨後依靠之前偷偷備份的與唐女的聊天記錄，開始尋找線索。後經多方打探踩點，劉男得知了唐女在蘇州的居住地。

警方在案發住宅大廈的樓梯。（網路圖片）

逼前女友相見 無所不用其極

劉男其後一直在唐女的屋苑門口蹲守。因為唐女不願意接聽其電話，劉男竟然還用對方電話號碼召的士和點外賣，以此逼唐女出來見面。至5月下旬，在經過近一個月的胡鬧後，劉男招數用盡，氣急敗壞的他最後直接硬闖唐女住宅，並襲擊了對方。

根據唐女的證詞，案發當天早上，她被侵入住宅的男性從後面一把勒住頸部，還用帶著手套的手捂住了她的口鼻。對方疑似使用了迷藥，她差點暈倒，拼命反抗，抓了對方的臉後才得以脫身。唐女其後跑到屋苑保安室，有職員幫她報警求助。

唐女以為是陌生男子闖入住宅對她使用迷藥。圖為示意圖，非文中當事人。（視覺中國）

1個月未洗澡散發惡臭

經過民警調查，唐女住所內的一部手機被偷走。劉男也在案發次日到派出所自首，承認自己是襲擊者，並自稱是唐女的前男友。

據悉，劉男在襲擊過程中並未使用迷藥，只是因為在近一個月的跟蹤蹲守中，吃住都在私家車裡，從未洗澡，導致其身上有一股惡臭，差點將唐女臭暈。而在唐女反抗後，劉男恢復理智，並未多加傷害，直接選擇離開。「我真的很愛她，只是希望能夠復合，所以才會做了這麼多錯事。」

目前劉男因涉嫌尋釁滋事被拘留，案件正在進一步調查處理中。

（現代快報）