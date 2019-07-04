【標榜夠嚴格】剃光頭髮綁起吊打　廣西中學被揭苛刻體罰犯錯學生

日前，廣西南寧邕寧區驚傳有中學以極端方式體罰犯錯學生，半夜翻牆外出上網的學生被剃頭髮及吊在食堂鋼樑上抽打。雲姓校長強調此舉是要讓學生認識錯誤，並「狠殺校園裏的小幫派之風」。 邕寧區教育部門調查後確認基本屬實，同時又發現該校有教師配備不足、食堂衛生等問題。

該校以標榜嚴格管理學生。（南國早報）

涉事中學是位於邕寧區蒲廟鎮的虹橋雙語實驗學校，其獲邕寧區教育局批準設立，是一間全日制寄宿學生，以全封閉半軍事化管理，標榜對學生的管理極其嚴格。

例如學校要求「食不言寢不語」，有學生在食堂吃飯時說話，結果就被罰打掃食堂衛生兩周，且是整張桌10人「連坐」。學校認為此舉有助培養學生的集體榮譽感。但正由於過度嚴格，不少學生都要求轉校，其中一個年級在2017年9月剛開學時有70多人，至今年7月只剩下61人。

曾有學生擅自爬牆外出，回來後就被剃光頭髮及吊打。（南國早報）

此外，學校對犯錯的學生有苛刻的懲罰甚至體罰措施，有學生方透露，以軟尺拍打手掌或腳掌是常事，「較嚴重的，就用拍痧板拍打手臂肘關節。」一名學生今年5月半夜擅自爬牆外出到網吧遊玩，事後被用拍痧板拍打數百下，更被剃光頭髮，時隔兩個月後頭發始長回來少許，但手肘部仍留有兩個疤痕。

另一宗個案是去年9月剛開學，有8名學生半夜爬牆外出上網，翌日就被分成兩批，雙手以繩索捆綁後懸空吊在食堂的鋼樑上，「每個人被吊了5分鐘左右，教官用拍痧板和軟尺抽打身體、臉部，不是要害部位，力度也不算大，但生疼。」

除了體罰學生外，該校有教師配備不足等問題。據學生表示，學校常常沒有教師上課，「音樂、美術課一直沒有開課，地理課從5月份才開課，語文老師也是晚了一個月來才，而且換了幾次人」；從教師名單中亦可見到不少人是身兼數職，作為班主任同時要教授英語及歷史。

該校教授配備不足，不少人身兼多職。（南國早報）

該校已被教育局責令整改。（南國早報）

邕寧區教育部門接獲投訴後派出調查組核實，確認問題存在，責令學校要按照要求開班、聘請足夠合資格的教師，以及停止體罰學生等。目前不少家長已經讓學生退學回家並提出索賠，雲姓校長則表明願意退還部分學費，但如果還想要其他賠償，就要走法律途徑。

（南國今報）