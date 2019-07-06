【拒停車受查】山東越野車司機突加速逃逸　交警遭拖行數百米身亡

濱州交警周六（6日）通報稱，當地1名交警輔警執勤時，要求一輛掛有假車牌的越野車停車接受檢查。惟涉事司機拒不配合，竟突然加速將交警拖出數百名後逃逸。而慘遭拖行的交警送院後不治身亡。

微博帳號@濱州頭條周五（5日）發文稱，當日在濱州黃河大橋南，高新區交警正在路邊進行車輛檢查，一輛越野車到達交警跟前拒不配合檢查，在交警試圖上前再次要求停車接受檢查時，車主突然加速將交警拖行。

帖文稱，涉事越野車司機當時戴著口罩，撞向交警後撞翻護欄開向路邊的小路試圖逃跑。據在現場的市民描述，事發後交警短時進行封路，地上到處是血，被拖交警被抬上救護車。

另外還有網民留言稱，路過時正好看到這一幕，「年輕的警察就直挺挺的趴在地上，流了一地的血，旁邊兩個警察在打電話叫120，我記得那個打電話的警察焦急的用哭腔對著電話喊『你們快點！快點來！』，真的太慘烈，這一輩子都忘不了這個畫面。」

網民在微博講述案發經過。（網絡圖片）

事發翌日（6日），根據濱州交警通報得知，不幸身亡的交警輔警名為張亞峰，隸屬濱州市公安局交警支隊高新區大隊。他在執勤時發現一輛懸掛魯M1W1**假號牌的灰色越野車。「張亞峰要求司機停車接受檢查，其拒不配合，突然加速將張亞峰拖出數百米後逃逸。張亞峰被緊急送至醫院，經搶救無效犧牲。」

通報還稱，案發後，市區兩級公安機關成立專案組展開案件偵破工作，並於當日將犯罪嫌疑人邱某某抓獲。經審訊，邱某某對其犯罪事實供認不諱。調查發現，邱某某曾因盜竊和銷贓多次被依法處理。案件正在進一步偵辦中。

（綜合報道）