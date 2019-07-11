【傷者多數是小童】黑狗連環襲擊陝西多條村莊　13名村民受傷送院

陝西西安周至縣翠峯鎮近日發生一宗狗隻襲擊人類事件，一隻無人看管的黑狗中型犬短短4小時內連環襲擊縣內3條村莊，共導致13名村民受傷。 黑狗最終被村民合力用棍棒打死，當地警方則正協同各部門，未來加強對狗隻的規範管理。

傷者中大多數是小童。（都市快報）

事發於星期日（7日）下午，據瞭解，黑狗體長約一米、高半米，自周至縣翠峯鎮由西向東先後進入下寶玉村、新聯村3組、史務村16組襲擊人類，3個村莊沿途長達7公里。傷者中大多數是小童，傷勢最嚴重是僅1歲多大的男童，其臉部約拇指大小的皮膚被抓傷。

其中一名村民李女士憶述，當時孩子在屋門口玩，「突然不知道從哪裏竄出來一隻黑狗，直接撲到孩子背上，我們大人在旁邊都沒反應過來。等反應過來的時候，狗已經把孩子撲倒了。」；另一名14歲女童小馬的遭遇亦大致相同，下午回家途中，突然就被黑狗撲向腹部，上衣被抓爛，腹部、胸部等多處受傷。

黑狗約下午1時30分開始四出襲擊人類，至5時許始被村民合力打死，肆虐近4小時。

黑狗體長約一米、高半米。（都市快報）

警方事後調查轄區內的養狗情況，捉走5隻流浪狗。（都市快報）

鎮政府事後連夜派人走訪傷者，將全部人送院救治及安排接受注射瘋狗症疫苗。警方翌日亦有調查轄區內的養狗情況，捉走5隻流浪狗。相關工作人員指，當地會進一步加強犬類管理，要求狗主必須辦證，狗隻要圈養及拴繩。此外，經初步調查，黑狗是有人飼養的散養狗隻。

（綜合報道）