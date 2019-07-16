【形式主義？】山西環衞工集體步操訓練惹質疑　市政府急叫停

內地近日瘋傳一段短片，內容是山西忻州市有數十名環衞工人在烈日當空之下集體步操。據悉步操訓練自去年12月開始，每天訓練一兩小時，其後改為逢星期一及星期五訓練一次或兩次，參加者都是早更的環衞工及後勤等辦公室工作人員，佔總人數約1/3。 市環衞處負責人曾表示此舉是「提升自我的儀態」，但被輿論質疑是「形式主義」。市政府目前已下發通知要求暫停。

大約有60位男女環衞工人，身穿整齊橘紅色的制服列成方陣，跟隨音樂節拍在公路上高喊口號步操。（影片截圖）

片段顯示，大約有60位男女環衞工人，身穿整齊橘紅色的制服列成方陣，跟隨音樂節拍在公路上高喊口號步操。相關負責人在接受內媒採訪時表示，此舉做主要是為了增強組織性、凝聚力，樹立環衞工人形象。

但有評論認為，要求環衞工在烈日當空下步操是「給形式主義塗脂抹粉」，「工作之餘，還要在蒸籠一般的户外踢上一兩個小時的正步，顯然身心俱憊」；增強凝聚力應當更加註重實際，「在勞動者基本權益都未得到充分保證的情況下，任何花活都顯得格外虛偽。也正是如此，走方陣之類的活動才招致網友們的反感，讓人引發形式主義、政績工程的聯想」。

有內媒其後引述內部人士指，步操訓練引起質疑後已第一時間停止，「上級部門非常重視，要求我們進行回復，至於下一步（怎麼做），我們也是等待上級相關部門的通知。」

步操訓練如今已被叫停。（微博）

內部人士又解釋，環衞工人內有兩支特殊的隊伍，一是按駐山西預備役部隊要求與其他幾個單位共同組建的預備役綜合救援隊，每年都要定期開展軍事化訓練，並參與周邊的山火救援等活動，二是防汛應急搶險隊，主要負責夏季汛期市區範圍的防汛應急搶險任務。步操訓練就是以該兩名隊伍為骨幹進行。內部人士強調基本上不影響環衞工人的休息。

（綜合報道）