外籍乘客不忿遭索「錶外返程費」　暴打四川成都的士司機被刑拘

四川成都日前有一名30歲的塞爾維亞籍男子Marko，因不忿被索要「錶外返程費」而毆打楊姓的士司機。楊姓司機星期一（15日）被司法鑑定為輕傷，警方依法以涉嫌故意傷害罪將Marko刑拘。

楊姓司機（右）因車費問題與外籍乘客Marko（左）發生爭執，被後者打傷。（影片截圖）

楊姓司機上星期一（8日）凌晨2時左右從成都蘭桂坊附近接載涉案乘客Marko。車內行車記錄儀顯示，Marko上車後用中文多次告知司機，他要去「百草路」，司機則用手機地圖軟件向其確認位置後，多次強調這段路程需要「錶外返程費」。

凌晨2時27分，楊姓司機將車開至百草路附近，此時咪錶顯示車資為61元（人民幣．下同）。隨後，他再次向Marko告知需另外支付返程費，並通過手機翻譯軟件向其説明，兩人由此產生衝突。最終，Marko沒有支付任何費用就準備下車，楊司機在阻止其離開時，就遭連續揮拳打至臉部多處受傷。

成都郫都警方上星期三（10日）晚通報指，Marko已到警局接受調查，將依法進行處理。通報中還提醒，境內外國人須遵守中國法律，違者將被依法追究違行政、刑事責任；造成他人人身、財產損害的，還應承擔民事責任。

楊姓司機面部多處被打傷，經司法鑑定為輕傷。（影片截圖）

外籍男子友人答應賠償：我們只是想讓他出獄

據《南方都市報》報道，楊姓司機面部多處骨折，截至星期二（16日）仍然在住院神經外科接受治療，醫院診斷書顯示其「右側顳硬膜下有出血、外傷性顱內積氣、右側顴骨粉碎性骨折、鼻骨骨折、雙側上頜竇積血」等。

事發後，Marko的友人曾於7月10日到醫院看望楊司機，並墊付2000元（人民幣．下同）的醫藥費，但與醫院治療費仍有一定差距。最近幾天，雙方就賠償問題再次協商，Marko友人表示願意賠償相關費用1.2萬元，同時將盡快聯絡律師盡快解決此事，並稱「我們只是想讓他出獄」。

楊司機妻子則表示，希望打人者能當面道個歉，並賠償醫藥費、誤工費等損失。「當然還是看他們的誠意，如果沒誠意的話，我們就走法律途徑。」

（綜合報道）