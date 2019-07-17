【耗資百億】山東青島世園會被揭僅5年已荒廢　限期未整改將摘牌

山東青島在2014年耗資百億元人民幣舉行「青島世界園藝博覽會」，184天的會期共接待超過400萬人次遊客，並獲得「世界設計建造金獎」等多個獎項。 然而短短5年時間過去，與主辦單位當初的「打造永不落幕的世園會」承諾不相符，世園會被揭發如今荒廢情況嚴重，不少景觀設施不僅破損，而且安全隱患叢生。 事件曝光後山東省文化和旅遊廳督導組已派人到現場督導整改維修，負責人更表明，如果兩個月內整改不到位，身為4A級景區的世園會將會被摘牌。

綜合內地傳媒報道，有內媒曾在2014年6月實地探訪世園會，時值世園會剛剛開放一個月。當時園內遊人如織、花團錦簇，規劃師精心設計打造的「兩軸十二園」吸引了眾多遊客目光。

山東青島在2014年耗資百億元人民幣舉行「青島世界園藝博覽會」。（視覺中國）

點擊圖片欣賞青島世園會昔日的風采：

+ 19 + 18 + 17

關於場館及整個世園會的後續利用問題，總規劃師吳志強教授曾稱，世園會總體規劃方案最大特色是展覽後的會址利用，將會規劃建設成為國際頂級旅遊景區，是以生態產業、高端休閒服務、旅遊度假、交易會展為核心，融合文化、居住、商務為一體的生態型綜合功能區。

但就在當地傳媒的《山東問政》節目中，暗訪記者發現只要按照其他遊客的提示，就能順利進入沒有售票崗的6號門，且從現場所見，世園會內道路雜草叢生，地磚破裂，牆面斑駁，甚至有隨處堆放的大批生銹建築材料。

此外，整個園區內的水池大多已乾涸，部分水池內積水更是完全變黑變臭；隨處可見破損情況嚴重的景觀設施，屋頂缺損、瓦塊掉落數不勝數，尤其被風化破壞的木質建築。

另一方面，世園會內有遊客向暗訪記者提到，有些臨近水邊的木板道路，雖然風化破損但又無人維護，有安全隱患；一座木質吊橋老化破損，吊繩斷裂，但現場並無危險提示。吊橋下的水池中，暗訪記者甚至發現一塊被人丟棄的防觸電指示牌。

時隔僅5年，青島世園會已荒廢嚴重：

+ 9 + 8 + 7

對此，管理當局表示木質等問題已在進行維護，但由於面積較廣，故一時難以全部處理。青島市文化和旅遊局資源開發處工作人員則簡單回復稱世園會的很多政策，包括招商、管理、運營都是對方自行決定，政府的角色只是業務上的指導，「在資金、建設上，我們和他們沒有太大的關係。」

但值得一提是，事後青島文旅局局長李蘇滿公開致歉，重申文旅部門是要負責，山東省文旅廳廳長王磊亦表明，「不管它的經營主管單位是誰，（只要）它是4A級景區，文化旅遊部門就有（管理）責任。」

（綜合報道）