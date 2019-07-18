央視主持尼格買提遭線上課程冒用照片　親入Group澄清反遭移除

內地央視著名主持人尼格買提近日發現，有普通話線上課程竟冒用他的照片進行推銷。為了澄清事實，他親自掃QR Code入Group，除説明身份外，還表示Group和廣告都是騙人的。 不過，他卻反被Group管理員指控為「騙子」並遭移出。

該線上課程以尼格買提的照片進行宣傳。（微博）

尼格買提星期三（17日）晚在微博曬出截圖表示，自己被迫入Group打假，「然後我就被踢出來了」。原來，有網民日前透過微博私訊告訴他，有線上普通話課程冒用其照片在微信朋友圈推銷。

涉事廣告的推銷語寫着：「想提高普通話水平的朋友可以進了，央視主播在線指導，每天10分鐘，讓你的聲音更動聽，讓普通話更標準。」配圖則是尼格買提的黑白色海報照，圖上還寫着「新疆普通話推廣」、「零基礎跟着央視主播」、「央視『尼格買提』主播帶你學習」。

聊天截圖顯示，尼格買提入Group後發照片自證身份，勸誡大家不要上當受騙，結果反被管理員「何老師」質疑身份：「您在騙人呢？」並將尼格買提移出Group。

尼格買提在微博表示，許多網民私訊詢問他有關課程的情況，但他沒有參與課程亦不知情，希望民眾不要上當受騙。

（觀察者網）