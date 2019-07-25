青海補貼民眾開拉麵店：高校畢業生創業獎勵1萬元

在內地，各個省市都有青海人開設的拉麵店，而青海省也將拉麵作為一項重要產業支持。近期青海決定，為鼓勵民眾開辦拉麵店或從事相關行業，對青海户籍創業者給予數千元至上萬元不等的補貼。

上海一家青海拉麵店內，師傅在製作拉麵。（中新網）

根據青海省政策，對登記失業的高校畢業生、就業困難人員和退役軍人，以及青海三江源地區城鎮登記失業人員，在省內自主創業開辦拉麵店或從事相關物流配送、原輔料生產等，或在省外開辦拉麵店，取得營業執照並正常經營三個月以上的，按規定給予一次性創業補貼。其中對自主創業的給予2000元（人民幣，下同）的補貼，對兩人及以上合夥創業的給予3000元的補貼。

在青海省內開辦拉麵店或從事相關物流配送、原輔料生產等的經營主體，或在省外開辦的拉麵店，依法登記註冊，領取營業執照並正常經營1年以上的，按規定給予一次性創業獎勵。其中高校畢業生創業獎勵1萬元；失地農民、生態移民、退役軍人、殘疾人、三江源地區城鎮登記失業人員及其他登記失業的城鎮就業困難人員創業獎勵5000元；城鄉其他人員創業獎勵2000元。

在青海省內依法登記註冊的拉麵店或相關物流配送、原輔料生產等的經營主體，每新開發一個就業崗位並招錄1名就業困難人員的，按規定給予1000元一次性補貼，對每個經營主體的補貼額度最高不超過2萬元。

此外，青海省還鼓勵從業者發展連鎖經營和電商經營，對加入品牌連鎖經營的拉麵店，採取「以獎代補」的方式獎勵2萬元。

（西海都市報）