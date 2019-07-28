百萬藍寶石被盜？　滬女大意丟失被清潔工當乾垃圾丟棄

上海一名王女士日前報案稱，自己帶著價值100多萬人民幣的藍寶石，配合一個珠寶展宣傳廣告的露天拍攝，豈料拍攝完畢後發現藍寶石不翼而飛，認為是被人偷竊。 警方調閲閉路電視後才發現，原來這些藍寶石被路過的清潔工當做乾垃圾丟棄。經過循線追蹤，警員和清潔工合力在垃圾分類桶中找到王女士遺失的寶石。

閉路電視畫面顯示，這些藍寶石被路過的清潔工當做乾垃圾丟棄。（上海靜安警方）

上海共和新路警局7月19日下午3時接到王女士報警，稱用來宣傳的一批價值100多萬的寶石被盜。王女士説，當日下午其為配合一個珠寶展出宣傳，就帶着價值數百萬的鑽石露天進行取景拍攝，可就在拍攝工作完成後的清點過程中，意外發現這批藍寶石不翼而飛。

王女士跟着先前走過的路線一路尋找，卻始終沒有發現寶石的蹤跡。在周圍人的提醒下，她回想起自己在拍攝過程中，曾短暫離開過放置寶石的揹包，於是懷疑寶石遭偷竊，選擇向警方求助。

警員得知詳情後安慰王女士不要着急，並根據王女士當天的活動路線調閲閉路電視，發現當日拍攝過程中，王女士曾獨自一人坐在階梯上，期間一個透明的膠袋從隨身的揹包中滑落。

王女士起身離開後不久，一名清潔工從此處經過，並誤將裝有寶石的膠袋當成乾垃圾清理。警員和清潔工經過循線追蹤，最終在垃圾分類桶中找到寶石。面對失而復得的名貴寶石，焦急萬分的王女士終於如釋重負。

（澎湃新聞）