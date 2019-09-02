內媒實測北京5G服務　速度超快但進入室內信號即消失

5G服務在內地陸續上市，內媒《北京日報》今日（2日）就有對北京的5G服務進行實測的報道，指現時多半在室外才能找到5G信號，想窩在家裏使用5G手機追劇，並不容易。

報道指，透過OPPO Reno 5G版手機在北京多個地段測試發現，在室外走動時，信號在2格至4格間搖擺不定。測速顯示，5G下載速率和上傳速率分別是302Mbps和16.3Mbps。

測試使用的OPPO Reno 5G版手機。（網絡圖片）

但隨機走進路邊的一家商店，每向裏面走五六米，信號就會掉1格。原本在室外顯示為3格的信號，還未走進商店的最裏面，5G信號已徹底消失，只能使用4G信號。這並非偶然現象，在北京多個地段測試，進入房間或大廈內不久，5G信號基本都會消失。

一家電訊運營商的工作人員解釋，上世紀80年代的1G頻率為800MHz，如今5G的頻率已經可以達到4900MHz。電磁波頻率越高，波長越短，衰減也越快，更容易被障礙物屏蔽。這就意味著僅憑室外基站，5G很難完成對室內信號的覆蓋。

報道指，由於這個緣故，在一些已實現5G信號覆蓋的區域如大興機場等，都會設有5G的室內微型基站，可將信號相對均勻地分佈到室內。

為降成本致5G信號覆蓋範圍縮小

北京鐵塔一位相關負責人指，5G基站的信號範圍最多能覆蓋方圓1平方公里，只有4G基站的一半多。他又解釋，5G信號覆蓋範圍小，也跟降低經濟成本的考慮有關。5G基站掛得越高，信號覆蓋範圍也就相對越大，但為了快速且低成本地建設5G基站，運營商通常會選擇將5G基站安裝在原有基站下方。

（《北京日報》）