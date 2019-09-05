拿母親名牌化粧品學習垃圾分類　杭州男童與父親被罰抄古詩200遍

浙江杭州自8月中旬起實行新垃圾分類措施，強制要求將生活垃圾分四類棄置。當地一名6歲男童，卻誤將母親的化粧品當成「垃圾」分類，令她大發雷霆，連帶男童父親亦因監管不力被罰抄古詩詞200遍。

精華液被倒掉、脣膏被掰斷放在「有害垃圾桶」。（微博）

事件發生於9月2日，6歲男童寧寧（化名）的老師要求他們回家自學垃圾分類，並請家長拍照，當成功課提交。沒想到，寧寧到家後，竟拿母親蔣女士的化粧品當作「作業道具」。例如，精華液被倒掉、脣膏被掰斷放在「有害垃圾桶」，包裝盒被撕開放在「可回收垃圾桶」。

蔣女士知道後大吃一驚，令她心痛的是，其化粧品大多比較昂貴，部分更是限量版。她憤怒下質問寧寧「化粧品怎麼會是垃圾呢」。寧寧竟回答「音箱說是垃圾」。於是，蔣女士打開手機的智能音箱App，發現兒子和音箱全是諸如「香水是什麼垃圾？」「主人，參考杭州市垃圾分類標準，香水屬於非日常垃圾」的對話，令她頓時無言以對。

蔣女士表示，平時自己工作比較忙，當天由丈夫接寧寧放學。但他回家後忙著做飯，可能廚房聲音比較大，沒有聽到寧寧在臥室裡的動靜，之後才發現兒子闖禍。等到她回到家中，丈夫和寧寧一起跟她認錯。蔣女士當場罰寧寧抄寫古詩詞20次，丈夫也連帶著被罰抄200次。

後來，蔣女士的丈夫去商場把扔掉的化粧品重新買回，還買了一套限量版脣膏賠罪，令她怒火平息，直言「氣消了，就算了。」