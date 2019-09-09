上海迪士尼宣布允許遊客自帶食物　網傳有人帶西瓜入園

今年年初，因禁止遊客攜帶食品入園且要檢查隨身物品，上海迪士尼樂園被一位大學生告上法庭。時至近日，上海迪士尼樂園轉變態度，稱園方聽取了各方的建議和意見，將很快調整外帶食物政策，遊客將可以攜帶供自己食用的食品進入樂園。 不過，在上海迪士尼宣布允許遊客自帶食物後不久，有網民表示，見到有人帶西瓜入園，而且還帶上一把西瓜刀。

有網民在進入上海迪士尼樂園的時候，看到前面一位遊客帶上西瓜。（微博）

《新民晚報》報道，上海迪士尼上週五（6日）表態將會允許遊客自帶食物進樂園。沒想到第一個週末（7日），就有網民在入園的時候，看到前面一位遊客不止帶上好多包子，還帶一個西瓜，配備一把水果刀，而且他所帶的西瓜已經裂開。

事件傳到網絡後隨即引起廣泛討論，並登上微博「熱搜榜」和「話題榜」。網民大多議論紛紛，有人認為這是「得寸進尺」，也有人表示，有時候規矩只能定死，因為沒有底線的人太多：

「帶零食可以帶，但是別得寸進尺了吧。」

「水果刀就太嚇人了…迪士尼的人那麼密集。」

「接下來榴蓮臭豆腐接踵而至。」

「這就是為什麼有時候規矩只能定死，因為沒有底線的人太多。」

禁帶外食強制查袋捱轟

早前報道，今年年初，因禁止遊客攜帶食品入園且要檢查隨身物品，上海迪士尼樂園被一位大學生告上法庭。官媒其後更出面批評上海迪士尼搞「雙標」（雙重標準），指歐美地區的迪士尼樂園並沒有禁遊客攜帶食物進園的規定，並稱強制檢查個人物品的行為難以保障遊客私隱。

上海迪士尼樂園上週五轉變態度，表示將在繼續聆聽各方意見和建議的基礎上，於下階段推出包括入園安檢和外帶食物政策等方面的多項舉措。在外帶食物政策上，上海迪士尼表示，除需再行加工、保温存儲及帶刺激性氣味的食品外，遊客將可以攜帶供自己食用的食品進入樂園。