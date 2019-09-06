禁帶外食強制查袋捱轟　滬迪士尼推新政：可帶供自己吃的食品入園

今年年初，因禁止遊客攜帶食品入園且要檢查隨身物品，上海迪士尼樂園被一位大學生告上法庭。雖然案件尚在審理中，但有關迪士尼入園政策的討論一直未有平息。 官媒其後更出面批評上海迪士尼搞「雙標」，指歐美地區的迪士尼樂園並沒有禁遊客攜帶食物進園的規定，並稱強制檢查個人物品的行為難以保障遊客私隱。 事件發酵至今，一直態度強硬的上海迪士尼樂園，近日突然轉變態度，稱園方聽取了各方的建議和意見，將很快調整外帶食物政策，除需再行加工、保温存儲及帶刺激性氣味的食品外，遊客將可以攜帶供自己食用的食品進入樂園。

進入上海迪士尼樂園前，園方工作人員會檢查遊客隨身攜帶的物品。（資料圖片/視覺中國）

上海迪士尼：將調整外帶食物政策

據《人民日報》6日報道，上海迪士尼樂園管理團隊正與相關方面溝通，將在繼續聆聽各方意見和建議的基礎上，於下階段推出包括入園安檢和外帶食物政策等方面的多項舉措。優化遊客體驗。

上海迪士尼度假區保安、安全、消防和健康服務部總監薛斌君表示，園方理解目前的入園安檢流程可能會給部分遊客帶來不適感，正研究優化安檢流程，確保遊客和演職人員的安全，也要為遊客提供更為舒適的體驗。

薛斌君說，上海迪士尼樂園的安檢團隊正在對現有的人工查袋方式進行優化，建議遊客在安檢時可以自己打開包袋，如安檢人員有要求，遊客可自行將袋中相關個人物品取出並在經過檢查後放回，考慮下一步採用如X光機等在內的多種科技手段。

至於禁止攜帶食物和飲料，薛斌君表示，將很快調整外帶食物政策。除需再行加工、保温存儲及帶刺激性氣味的食品外，遊客將可以攜帶供自己食用的食品進入樂園。

他還表示，與此同時，將繼續加強園區內食品的多樣化供應，增加更多不同品種、口味和價位的食品，此外，遊客將繼續可以攜帶瓶裝水和飲料入園，但酒精飲料仍將被禁止攜帶入園。

+ 4 + 3 + 2

網民熱議：

「妥協了。」

「感謝那個維權的學生，要對不公大聲的說『不』。」

「這是據理力爭的結果。」

「被人民日報懟了兩回，再橫（強硬）也扛不住啊」

案件回顧：大學生起訴上海迪士尼索賠46元

據此前報道，今年1月，上海華東政法大學一名女大學生小王到上海迪士尼樂園遊玩。在入園之前，小王花費40餘元（人民幣．下同）買了餅乾等零食。但在入口處遇到園方工作人員檢查遊客隨身攜帶物品，她其後被要求將零食丟棄。

但小王認為，她在購買門票時，並未見到有禁帶食物等相關告示，因此不同意丟棄零食。工作人員則要求她當場吃完或者放到附近的寄存櫃，雙方發生口頭糾紛並報警處理。兩個月後，小王將上海迪士尼樂園給告上了法院，要求確認相關條款無效、向迪士尼索賠她46.3元零食花費。當地法院其後則以「服務合同糾紛」為案由立案。

中國消費者協會新聞發言人上月曾就事件表態稱，這次的大學生對上海迪士尼提起訴訟，是消費者行使自己監督權的行為，既維護了個人利益，也維護了公眾利益，對此大力支持和提倡。

上海迪士尼樂園園區的食品價格。（資料圖片/視覺中國）

據悉，上海迪士尼自2017年11月15日起，就對入園遊客須知進行了調整，規定「不得攜帶食品、酒精飲料、超過600毫升的非酒精飲料入園」，這與過去允許攜帶原始包裝、密封的、未開封的及不需任何加工或處理即可享用的食品相去甚遠。對於「禁止攜帶食品入園」這一規則，上海迪士尼曾在上月11日回應稱，這個規定與中國的大部分主題樂園以及迪士尼在亞洲的其他目的地一致。

而據《人民網》此前報道，美國和法國等歐美地區的迪士尼樂園沒有禁止遊客攜帶食物進園的規定。但美國迪士尼樂園總部回應此事時表示，旗下每個迪士尼樂園都有自己的政策，他們沒有辦法回覆關於上海迪士尼的問題。

（綜合報道）