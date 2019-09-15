舉「V字手勢」影相暗藏私隱危機？　專家：離鏡頭太近會洩露指紋

「V字手勢」（內地稱「剪刀手」）是不少人拍照時最受喜歡的手勢，以表示「勝利」或者高興的情緒。但原來以「V字手勢」影相暗藏私隱危機。有專家表示，若拍照時與鏡頭距離太近，指紋資料很可能會外洩。

上海國家網絡安全宣傳周「全民體驗日」一個「剪刀手照片中的指紋」的攤位，即場展示如何從「V字手勢」的照片中讀取指紋。（網上圖片）

今日（15日）上午，上海舉行國家網絡安全宣傳周「全民體驗日」活動。會上一個稱為「剪刀手照片中的指紋」的攤位，就即場展示如何從「V字手勢」的照片中讀取指紋。

據介紹，拍照者如果鏡頭距離太近，通過照片放大技術和人工智能增強技術，其指紋資料就可能被還原出來。個人指紋資料通過照片被提取後，可通過專業材料製作成指紋膜，或會被不法分子用於各種通過指紋技術來識別身份的渠道，比如指紋門鎖、指紋支付等。

不少人會舉「V字手勢」拍照。圖為韓國女星金明智。（視覺中國）

上海信息安全行業協會副主任張威表示，以「V字手勢」拍照其實很容易洩露身份信息。「基本上1.5米內拍攝的剪刀手照片就能100%還原出被攝者的指紋，在1.5米-3米的距離內拍攝的照片能還原出50%的指紋，只有超過3米拍攝的照片才難以提取其中的指紋。」

張威介紹道，要保護自己的指紋資料，除了不向陌生人提供自己的指紋、不在不可信的設備上錄入自己的指紋外，亦不要在3米內拍攝「V字手勢」照片。另外，家中若是使有指紋門鎖，盡量設置「指紋+口令」的雙重認證方式打開，才能保證安全。

值得一提的是，日本國立情報學研究所早前已證實「V字手勢」影相或會洩露指紋，而且即使距離3米照相一樣可以成功讀取指紋。現在流行自拍距離不超過1米，研究所的越前功教授警告，若隨便把相片上載網上，有機會被不法之徒盜用。