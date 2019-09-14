吉林準爸爸2000袋過期即食麵搭建小屋：睡在裡面有啃面的衝動

近日，來自吉林樺甸的一位「準爸爸」張先生用大約2000袋過期即食麵，在自家屋內蓋了一個「即食麵小屋」。「即食麵小屋」在網上發佈後，引起了許多網友的關注。

張先生用大約2000袋過期即食麵搭建了小屋。（網絡圖片）

張先生稱，自己小時候喜歡吃即食麵，但當時家裡條件不好不能經常吃。長大後，正好有一個做批發的朋友有一些過期即食麵，張先生覺得扔掉太可惜。又因即食麵的形狀有些像磚塊，張先生就用這些即食麵給自己未出生的孩子蓋了個小屋。

據瞭解，「即食麵小屋」寬度為1米8，長度為2米3，總面積約為4平米。為打造「即食麵小屋」張先生一共花了四天的時間，用了2000袋即食麵，20桶發泡膠。在張先生精心設計的一室一廳的小房屋中，剛好能鋪下一個單人床位，牆上掛著張先生手繪的畫像，還有3扇木製的窗戶用來採光。

張先生一共花了四天的時間，用了2000袋即食麵，20桶發泡膠搭建小屋。（網絡圖片）

張先生還說，睡在這個小屋裡，能聞到即食麵的香味，餓了的時候有一種想「啃牆」的衝動。但即食麵能在室內保持多久張先生也不知道，他說希望「即食麵小屋」能一直保存到孩子長大。

對此，不少網友表示有趣，不過，也有網友認為沒意義，「沒多久就會變成廢品」。但有網友就認為，「非要有意義幹嘛，樂趣有時候比意義更重要」、「我覺得挺好的啊，完成小時候自己不能得到的東西，而且很有想法」。

（未來網）