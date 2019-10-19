【精準扶貧】力助貧困村脫貧致富　四川高校變身「薯仔大學」

四川成都的電子科技大學近日搖身一變成為「電子薯仔大學」，6天兩個校區的師生一共吃掉11.5噸薯仔（內地稱作土豆）。原來此事是學校後勤保障部的精準扶貧成果，「愛心薯仔」採購自大學定點幫扶的貧困村，讓師生們在品嘗薯仔的同時，也為脫貧攻堅貢獻力量。 事實上，除了電子科技大學外，四川大學同樣亦成為「四川薯仔大學」，為幫助涼山州甘洛縣脫貧致富，川大食堂「以購代捐」購當地出產的薯仔。

電子科技大學近日搖身一變成為「電子薯仔大學」。（四川日報）

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據了解，從去年開始，電子科技大學學校後勤保障部就推行精準扶貧，采購甘孜州康定市甲根壩鄉亞弄村的薯仔，今年預計采購50噸，首批27噸於近日送抵。由此，食堂的廚師們就為師生打造豐盛美味的「薯仔宴」，有薯蓉、薯仔絲、薯片、薯條等，各種形狀造型俱全，燒、煎、炸、烤、蒸、燜等，各式烹飪手法一同上陣，校園內所有餐廳都會供應此種「愛心薯仔」。

用貴州省黔東南州岑鞏縣大米煮食的米飯。（四川日報）

值得一提是，除了薯仔外，學校後勤保障部還有採購大學定點幫扶地區貴州省黔東南州岑鞏縣的725噸大米。雙方於今年4月簽訂採協議，首批大米已於5月登上師生的餐桌。此外，川菜的一大重點花椒，大學也有向康定市最偏遠貧困山區吉居鄉菜玉村採購近1000斤，也即將送達。

（四川日報）