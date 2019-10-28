【有片】林俊傑江蘇吊鹽水　護士「搶滾床單」出售「原味血針頭」

知名歌手林俊傑（JJ）上周六（26日）在江蘇鎮江開演唱會時，疑受天氣狀況影響，不慎感冒，在演唱會結束之後，27日清晨到鎮江市第一人民醫院吊鹽水。 詎料林俊傑走後，狂熱的護士們竟然輪流在林俊傑睡過的床單上打滾，還有人將林俊傑用過的「原味血針頭」、鹽水袋放在網上售賣，荒唐行徑曝光後，讓網民和粉絲都非常錯愕。

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網上消息指，當天林俊傑看診的房號、樓層全部遭到外洩。有護士發文販賣林俊傑用過的針頭，沒多久後就表示「已經被歌迷拿走了」，隨後還有一部影片曝光，畫面是一群護士們輪流在疑似是林俊傑躺過的床上滾來滾去，還紛紛拍照留念，笑得很開心。

而網傳圖片顯示，該院護士販售的一系列林俊傑「原味」物品，開出驚人售價：床單、針頭、鹽水袋分別開價1.3萬元（人民幣，下同）、7000元、3500元，全套一起買則有2萬元（折合2.2萬港元）優惠價格。

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不過，鎮江市第一人民醫院昨晚透過微博發表3點聲明，否認針頭、鹽水袋賣出一事，但對於涉事的相關工作人員已先行停職，後續視情節嚴肅處理，並將進一步在全院加強職業規範教育，避免類似情況的發生。不過聲明就隻字未提對林俊傑的歉意，再度引發網民聲討。

值得一提是，醫院相關工作人員在微信群組聊天中洩露林俊傑就醫資料、拍攝其使用過的醫療用品並發朋友圈的行為，涉嫌違反內地《侵權責任法》和《執業醫師法》中的規定：醫療機構及其醫務人員應當對患者的私隱保密。

林俊傑方面，經紀公司今天（28日）上午發布長文回應事件，對「極個別的工作人員無視職業操守的信息外洩的偏差行為」深表遺憾，相信院方會進行後續相應的妥善處理，但呼籲歌迷勿因極個別人員的行為，而對醫護職業產生偏見，甚至作出過激言行。

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